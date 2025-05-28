NCC提預算解凍案！在野立委批「委員名單在哪」

陳崇樹指出，由於NCC委員人數不足，目前有10大項業務無法進行。（記者林志怡攝）

2025/05/28 10:27

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足，立法院因此凍結NCC部分「政務人員待遇預算」，雖NCC今日提出解凍案，並由立法院交通委員會審議，但藍白委員紛紛炮轟，行政院至今尚未提出NCC委員提名名單，造成10項重要業務停擺，NCC代理主委陳崇樹應向行政院長卓榮泰表達NCC的困難，並詢問名單情況。

「NCC組織法」規範NCC委員人數員額為7人，由行政院提名、立法院審議通過後任命，但去年修法通過後，刪除延任規定，導致部分委員無法繼續任職，至今NCC委員人數仍僅有3人，不足半數，立法院因此凍結「政務人員待遇」預算7分之4。

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陳崇樹指出，委員人數不足，造成通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫及方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等10大項業務，目前無法運作。

行政院至今尚未提出新版NCC委員提名名單，NCC仍於今日提出人事相關解凍案，國民黨立委洪孟楷詢答時砲轟，卓榮泰今年4月底稱，希望在4月提出人選，至今已經過去1個月，行政院仍未提出新的名單，造成NCC持續癱瘓。

洪孟楷強調，許多政策需要NCC作為超然獨立自主的機關執行，不能讓詐團橫行，輔導機制不能停擺，現在NCC無法運作，是人選沒出來的問題，陳崇樹作為代理主委，應向卓榮泰直接詢問，「NCC停擺了，同仁很辛苦，名單呢？」

民眾黨立委黃國昌也認為，行政院前次提出名單，1人不符合資格，另還有3人在名單上，行政院稱要提新版委員提名名單，如今卻沒有下文，也沒有撤回原有名單，令人相當困惑，如今卻又要求先解凍預算，是不負責任的態度，也造成陳崇樹作為代理主委的角色相當尷尬，陳應向卓榮泰表達困難。

民眾黨立委林國成也呼籲陳崇樹「下情上達」，NCC想解凍人事預算，行政院還是要先提出名單，否則即使交通委員會通過解凍案，院會審議階段還是可能被否決。

對於立委呼籲，陳崇樹指出，先前曾向行政院表達NCC無法運作的困難，並發函給人事總處，並由人事總處轉知卓榮泰，至於原先行政院提出的名單中，符合資格但尚未審議的3位NCC委員是否仍願意接受提名，他不得而知，NCC也沒有立場評議這件事。

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