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    「地動刪瑤」換領銜人告吹中選會不給補件 藍議員批忽略上萬民意

    國民黨北市議員楊植斗。（資料照）

    國民黨北市議員楊植斗。（資料照）

    2025/05/28 10:24

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉日前宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標送件。中選會今（28日）表示，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，領銜人仍為張克晉。對此，國民黨台北市議員楊植斗質疑，法規雖無補件相關規定，中選會可以直接剝奪人民罷免的權利，不給補件嗎？中選會忽略上萬已簽署二階罷免民意，實屬遺憾。

    據中選會函文，北市選委會5月26日將查對結果函報中選會，罷免吳思瑤案原提議及補提符合規定的提議人人數4108人，2分之1為2054人，經查對總收件數2399人，屬原提議人人數1677人，非屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，未符合「公職選罷法」相關規定，備補領銜人不得遞補為領銜人。

    楊植斗表示，依選罷法的規定，更換領銜人以一次為限，法規上也沒有補件的機會，因此中選會認定，該案只能由原領銜人張克晉繼續送件；法規雖然沒有補件的相關規定，但更換領銜人本就困難重重，如今距離換人只剩不到400人的份數，中選會可以直接剝奪人民罷免的權利，不給補件嗎？

    他說，備補領銜人詹先生表態願意接棒後，中選會就馬上打槍，給了罷瑤團體一記重拳，在找不到張克晉的狀況下，吳思瑤樂得合不攏嘴，中選會選擇忽略上萬已簽署二階罷免的民意，實屬遺憾。

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