共諜兄弟檔幫中國收買台軍！8軍人判刑 最重10年2月

台南高分檢破獲近年最大規模共諜案起訴台灣23名軍、民人士，28日台南高分院判刑，軍人部分最重判10年2月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/05/28 10:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣許姓兄弟在網路刊登「軍人借貸廣告」或找當鋪業者合作，吸引有借貸需求的現役軍人蒐集我軍事情報、或為中國發展組織。去年高等檢察署台南分署偵結、依違反國家安全法等罪嫌，起訴8名現役軍人與15民眾；今天高等法院台南分院判主嫌許姓兄弟7年10月與7年4月徒刑；蔡姓等8名軍人最重10年2月到2年半徒刑，還可上訴。

台南高分檢調查，許姓兄弟多次前往中國澳門及廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區（珠海橫琴專區），2021年9月間結識在澳門擔任賭場廳主的「龍哥」、「威哥」等人，他們在當地開賭場並設立公司行號作為幌子掩護，實則從事台灣軍事情報蒐集工作。

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許氏兄弟為牟取「龍哥」等人給付的高額工作費，從2022年1月間起，以每吸收1名現役軍人可獲得2千至3萬元不等報酬，利誘孫姓男子（判刑5年6月）等13人共同在台灣發展組織吸收現役軍人，從事刺探、蒐集軍事機密等工作。

許氏兄弟伺機吸收蔡姓男子等軍人交付軍人身分證、餉條及在軍營偷拍或夾帶軍事機密等資訊，許氏兄弟與孫男將蒐集的各項機密資料翻拍後，以手機通訊軟體傳送給「龍哥」等人，再支付現役軍人每月或每次等同軍餉的賄賂款項。

統計許氏兄弟犯罪所得達397萬餘元、孫男26萬餘元，另蔡姓等8名現役軍人分別獲利1萬元至19萬餘元不等，行賄總額約500萬元，涉案8名現役軍人軍種涵蓋陸、海、空軍與海巡署，分布全台灣北、中、南、東各地，軍階有上尉、士官及士兵。

台南高分檢從2024年4月偵辦該起共諜案，先後執行4波搜索共29個處所，查扣9項軍事機密資料及1項公務秘密資料，並傳訊49人到案，主嫌許姓兄弟、孫男等3人相繼被收押禁見。

檢方訊後對許姓兄弟等15人以違反《國安法》、《貪污治罪條例》等罪嫌起訴；8名現役軍人以違反《陸海空軍刑法》及《貪污治罪條例》等罪嫌起訴。

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