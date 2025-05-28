朱凱翔嗆「南部低端」葉元之在旁不語 吳靜怡：國民黨票都不要了嗎？

國民黨立委葉元之（左）和名嘴朱凱翔（右﹚。（圖擷取自YouTube）

2025/05/28 11:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手於5月13日三讀通過「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據後，再於5月20日挾其人數優勢，通過民眾黨團提案的「核三繼續運轉」公投。名嘴朱凱翔近日在與國民黨立委葉元之錄節目時開罵，「2021核四重啟的時候，都是南部的低端在那邊灌票」，對此媒體人吳靜怡表示，「南部人低端」的這種說法持續延燒，請問一下國民黨，票都不要了嗎？無論北部還是南部，都是台灣人，屏東人的命，同島一命！

朱凱翔日前在自家不演了新聞台節目中表示，「吳靜怡在那邊酸什麼，現在很多民進黨公職民代在喊『核三延役公投，憑什麼幫屏東人決定』」。朱凱翔接著怒轟「哩洗勒哭喔，2021核四重啟的時候，X！都是南部在灌票耶，去看一下選票結構，北部都是支持的耶，北部的老百姓都是支持的，甚至中部也是支持，都是南部的低端在那邊灌票，雙主菜發下去，清涼美女在那邊跳舞，X！你憑什麼幫北部人決定？」

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吳靜怡在臉書PO文表示，葉元之憑什麼認同「南部人低端」的說法，板橋人在你眼裡是不是也都很低端？板橋核四公投是全台灣不同意票榜首，葉元之立委很大，難道你瞧不起11萬2千多位板橋人投下的不同意票嗎？板橋人就是你眼裡的低端仔嗎？所以你支持核能延役，支持核四，更支持未來核一、核二延役嗎？天啊！民意代表是代表民意，你根本沒有為板橋人做任何功課，反而在一旁認同有人訕笑南部人低端。

吳靜怡指出，朱立倫要不要為了「北邊緣，南低端」的說法出來道歉？國民黨現在少數人故意用仇恨來撕裂台灣鞏固自己可能僅存的選票和流量，從基隆林沛祥的社會邊緣人，到為了合理化核三公投而攻擊南部人，葉元之大立委完全沒有阻止「南部人低端」這樣的說法，繼續附和！傅崐萁支持花蓮存放核廢料嗎？儲存核廢料的地方，岩層需要厚實，目前台灣適合的地方就是花東和金門、馬祖，請問傅崐萁，你支持嗎？如果不支持，核三要繼續延役，核廢料放哪裡是最好的呢？徐巧芯聽到花東、金門、馬祖都不反對，這些居民的心聲蕩然無存。

吳靜怡續指，徐巧芯支持核廢料放她家的荒謬說法，松信居民一定反對，更故意提到天然氣管接到你家來比比看，高雄人最傷痛的就是氣爆，所有的氣體管線都是埋在城市的底下再延伸上來，沒有人願意再面對這樣悲痛，只有徐巧芯敢拿這種玩笑來開！

吳靜怡直言，「南部人低端」的這種說法持續延燒，請問一下國民黨，票都不要了嗎？台灣全島都有地震斷層，跟美國情況完全不一樣，沒有一個安全係數可以抵抗集集大地震那樣的強度，也沒有人能保證不會再發生大地震，無論北部還是南部，都是台灣人，屏東人的命，同島一命！

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