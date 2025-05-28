「地動刪瑤」更換領銜人失敗 林延鳳：國民黨視法律與民意於無物

民進黨台北市議員林延鳳。（資料照）

2025/05/28 10:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」因領銜人張克晉宣布退出，啟動更換備補領銜人作業，團隊召集人賴苡任日前啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。不過中選會今（28日）公布審查結果，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件。對此，民進黨台北市議員林延鳳表示，國民黨視法律與民意於無物，害人無數還死不認錯，台灣有他們存在根本是災難！

林延鳳在臉書PO文表示，國民黨「害一個不夠，害兩個拿來逗」！之前賴苡任信誓旦旦說罷免吳思瑤委員更換領銜人的同意書他要負責任，結果送件的不是他、第一階段他因為戶籍不滿四個月也沒連署，從來沒見過如此「投機的負責」，根本是一場國民黨公職配合演出的鬧劇。

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林延鳳指出，現經北市選委會（主委是蔣萬安的秘書長、總幹事是民政局長）查核送件的同意書竟然有700個非第一階段原連署人，這剛好證明他們從頭到尾都在造假連署，國民黨還有臉喊無辜、司法迫害？賴苡任要說蔣萬安在鬥國民黨所以查核有問題？

林延鳳直言，4月17日跑去包圍北檢的朱立倫、蔣萬安等人，難道不用出來道歉嗎？國民黨視法律與民意於無物，害人無數還死不認錯，台灣有他們存在根本是災難！

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