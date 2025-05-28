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    被爆組砲兵團「一天三砲」！新北「型男里長」喬天鼎回應了

    新北市新店區大鵬里長喬天鼎。（翻攝自內政部全球資訊網）

    新北市新店區大鵬里長喬天鼎。（翻攝自內政部全球資訊網）

    2025/05/28 10:03

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區大鵬里長喬天鼎被週刊爆料，多次與政商名流組成「砲兵團」前往中國、越南買春，而且還有相關照片為證；喬天鼎喊冤表示，週刊報導很多內容並非事實，他係遭前女友挾怨報復，照片是從他的手機偷偷下載，移花接木看圖說故事，他已經和律師聯繫，準備提告。

    外型斯文俊帥的喬天鼎，被週刊爆料經常參加兩岸交流、帶著台灣攤商到中國尋找商機，甚至還登上央視「看台海」節目，卻被友人檢舉，除了趁著到對岸交流的時候頻繁買春，甚至多次與政商名流組成「砲兵團」，前往越南展開極樂之旅，更提及「龍宮」大亂鬥，以及半套、全套、姐妹丼與一天三砲等荒淫逸事。

    喬天鼎說，他今天看到週刊也覺得很意外，裡面所寫內容很多都並非事實，他認為應該是受到前女友的挾怨報復，裡面的照片都是對方偷偷從他手機下載，移花接木說故事，他已經和律師聯繫，蒐集相關證據將會提出告訴。

    地方上與喬天鼎有互動的人士，對喬天鼎遭爆料也感到詫異，指出喬天鼎是接手父親的里長職務，擔任大鵬里長繼續為里民服務，平常服務認真，因為過去在兩岸做貿易，所以經常往返中國可以理解，至於被週刊寫說去買春，地方人士指出，喬天鼎目前單身，在外頭應酬在所難免。

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