中國橡皮艇偷渡頻傳 管碧玲：不排除對岸系統性操作

海洋委員會主任委員管碧玲。（資料照，海委會提供）

2025/05/28 09:53

〔記者謝君臨／台北報導〕中國橡皮艇偷渡事件頻傳，引發外界質疑是否中國系統性操作。對此，海洋委員會主任委員管碧玲今受訪表示，不排除這種可能，檢視過去2年共27案，（偷渡者）分布來源多達15個省份，甚至有非常內陸的省份，且偷渡來的人其所有設備都相當模組化，這一切都是兩岸灰色襲擾事件中，需做的防範措施。

立法院司法及法制、內政委員會今聯席審查「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，邀請管碧玲等官員列席。管於會前接受媒體聯訪，回應時事議題。

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對於中國橡皮艇襲擾事件頻傳，管碧玲直言，不排除是對岸系統性操作，目前整個案件由檢察官指揮辦案，海巡署也在行政調查中，海巡部分會用最嚴格標準，檢視所有一切執法過程中有無疏失，以及哪些地方該如何精進。

管碧玲說，檢察官指揮辦案部分因為偵查不公開，不太允許海委會對外說明，但基本上，以過去2年來看，總共有27案，（偷渡者）分布來源多達15個省份，甚至有非常內陸的省份，一個省份來一個，這種分布很難歸因於政治、經濟、社會等條件所造成的，且偷渡來的人，他們所有的配備都相當模組化。

管碧玲指出，也因此，她曾說過，不排除是有系統性操作，但這一切都是兩岸灰色襲擾事件中，所需要做的防範措施。

此外，台灣漁船20日遭日本扣押經提出擔保金後獲釋，中國外交部23日稱「中方已向日方提出嚴正交涉」。我國外交部23日回應，長久以來台日間針對海事議題一向溝通無礙，無需中方介入，中方也無權干涉台日兩國交涉事務。

針對上述議題，管碧玲表示，「我們對於釣魚台的主權那是沒有話說，我們要宣誓對於釣魚台的主權。」但在國際之間，主權爭議的執法有兩國協議，因此執法歸執法、主權歸主權。在這次案件當中，「我們完全按照兩國協議在暫定執法線內、暫定執法線外發生案件的標準作業程序，過程中都有協助。」

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