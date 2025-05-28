美參議員達克沃絲率團訪台 AIT：將與台灣高層領袖會談

美國聯邦參議員達克沃絲率幕僚28日至29日訪問台灣。圖為達克沃絲去年率跨黨派訪團會見總統賴清德。（總統府提供）

2025/05/28 09:50

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率幕僚於今（28）日起至29日訪問台灣。美國在台協會（AIT）表示，達克沃絲將與台灣高層領袖會談，此行確認美台對強化自由開放印太地區的共同承諾。

AIT表示，此訪問行程是達克沃絲出訪印太地區的一環，代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題，代表團此行也凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

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外交部長林佳龍表示，感謝美國聯邦參、眾議員於本週接連訪台，展現美國國會不分黨派對台灣的堅定支持，外交部將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美緊密合作夥伴關係，共創區域和平、穩定與繁榮。

外交部表示，本次達克沃絲在我國新政府上任週年來訪，尤其在中國持續以灰色地帶手段尋釁及侵擾台海和平穩定現狀的時刻，再次以具體行動展現美國國會對台灣人民的支持，更是別具意義。

外交部指出，這是達克沃絲任內第4度訪台，在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會外交部長林佳龍及相關部會，與我方就外交、國防、經貿政策，以及台海與區域安全情勢等重要議題交換意見。

外交部說明，達克沃絲是「參院台灣連線」成員，更是我國在美國國會的堅定友人，過去不僅多次在國會投票力挺友台議案及連署友我聯名函，也曾於我國新冠疫情爆發亟需疫苗時，與跨黨派重量級聯邦參議員共同搭乘美國軍機來台展現對台支持，並宣布美國將捐贈疫苗予台灣，達克沃絲去年也在總統賴清德就職後不久即率團來台，展現對台灣民主自由的強勁支持。

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