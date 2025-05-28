館長自詡「和平大使」前進中國 馮睎乾：敢不敢舉六四天安門戰車照？

館長宣布將要去中國。（圖翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

2025/05/28 11:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡「和平大使」吹捧兩岸一家親。對此香港作家馮睎乾表示，台灣「和平大使」敢不敢把他當年貼在臉書的那張「六四天安門戰車照」印出來，在六四那天帶到維園展示，到時候，台灣網友就可以親眼見證中國到底有多「民主」和「自由」了。

馮睎乾在臉書PO文表示，台灣「和平大使」敢不敢做這件事？台灣有個叫「館長」的網紅（原名陳之漢），最近在YouTube宣布將到中國一遊，而為了證明自己沒有收中共錢，更表示：「全程公開、全程直播，和平大使，就是要讓大家看清楚。」看什麼呢？「館長」如是說：「第一，沒有人給我錢；第二，大家看我有沒有被押走；第三，這就是民主社會可以做到的事情。」

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馮睎乾分析，Sorry，他真的忍不住笑出來，第一，你全程直播在中國趴趴走，就算連吃喝拉撒都拍進鏡頭，其實也沒辦法證明你到底有沒有收錢的，對不對？第二，這位「館長」自稱「和平大使」，還打算讓台灣民眾看清楚中國大陸，馮睎乾猜又是那些「廁所超乾淨、科技好先進、建築有夠潮」的宣傳吧？中共那邊巴結你都來不及了，怎麼可能把你押走？第三，你在中國吃香喝辣沒被抓走，還可以全程直播，這樣就代表中國是「民主社會」？這到底是在胡扯什麼啊？

馮睎乾指出，中國是否民主，根本不用麻煩「館長」直播來驗證好不好。幾個月前，經濟學人資訊社（EIU）已發布2024年民主指數（Democracy Index），在全球167個國家地區中，台灣排名第12，居亞洲之冠，得分為8.78（10分滿分），而中國則得分2.11，全球排名第145。只要你不是文盲或功能性文盲，應該已明白中國民不民主了。

馮睎乾續指，香港的讀者可能不知道，「館長」這傢伙曾幾何時也是「反共」的，五年前在臉書貼過一張「六四天安門戰車照」，還說：「64天安門祝天佑中國人，早日讓中國成為自由民主之國度。」「館長」如果真的想跟台灣人證明中國是「民主社會」、中共不會抓他，那他敢不敢在今年的六四去香港維多利亞公園直播看看？

馮睎乾大酸，想知道中國有沒有民主自由，很簡單啦。六四將至，以下是一個思想實驗（馮睎乾補充他不是鼓勵「館長」或其他人真的去做）：如果「館長」把他當年貼在臉書的那張「六四天安門戰車照」印出來，在六四那天帶到維園展示，還舉起寫着「64天安門祝天佑中國人，早日讓中國成為自由民主之國度」的布條，全程直播，大家猜猜看，他會不會被押走，甚至被控「煽動」？到時候，台灣網民就可以親眼見證中國到底有多「民主」和「自由」了。

馮睎乾直言，今年的六四，光是台北至少就有三個公開紀念活動。「館長」前幾天在YouTube上還嗆聲：「我們台灣人，不怕比較、不怕透明，有什麼好怕的？」說得很昂揚啊。有什麼好怕的？我猜，你連區區一個香港維園也不敢去。

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