為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投選委會自爆用戶政個資「比對字跡」 林楚茵：國民黨骯髒手段無極限

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2025/05/28 09:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南投縣罷免立委馬文君2階連署，有近4000份連署書遭南投選委會剔除，在地罷團「ALL罷馬」今（27日）直指，其中約有千份合規連署書，卻因姓名「草簽」遭剔除，質疑遭刁難。南投選委會回應，卻意外自承使用戶政系統比對連署書，涉違法使用個資。對此民進黨立委林楚茵表示，鬼就在「南投縣政府」！南投選委會跟進基隆、花蓮，利用「戶政系統」干預罷免。

    林楚茵在臉書PO文表示，國民黨「作弊能力」就像傳染病一樣，蔓延在國民黨所執政的地方政府！講起藍營違法擋罷免的鬼故事，不說不知道，一掀開不得了！南投選委會以「筆跡與戶政留存不符」為由，退件超過2500份罷免馬文君、罷免游顥的連署書！

    林楚茵指出，戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內，南投縣選委會拿來作為罷免連署比對依據，這就是違法使用個資！不只中選會要查，檢調單位也應該動起來，罷免團體與連署公民為了自身權利，更應該提告！

    林楚茵續指，國民黨怕罷免骯髒手段無極限，「地方選委會」由「地方政府」組成，這次違法的南投縣選委會，代理主委就是縣長許淑華縣府的相關人士，再次證明國民黨透過公權力操控戶政，干預人民的罷免權利！國民黨怕罷免，公民就要徹底展現力量，不讓違法亂紀的南投縣政府與國民黨立委得逞！目前正在罷免補件的關鍵期，請南投鄉親繼續參與補件連署！

    林楚茵直言，從花蓮、基隆到南投，無良的國民黨縣市長們，請停止迫害基層公務員！他們不是國民黨的打手，也不是藍營縣市選委會的幫兇！大罷免大成功。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播