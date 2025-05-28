南投選委會自爆用戶政個資「比對字跡」 林楚茵：國民黨骯髒手段無極限

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/05/28 09:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣罷免立委馬文君2階連署，有近4000份連署書遭南投選委會剔除，在地罷團「ALL罷馬」今（27日）直指，其中約有千份合規連署書，卻因姓名「草簽」遭剔除，質疑遭刁難。南投選委會回應，卻意外自承使用戶政系統比對連署書，涉違法使用個資。對此民進黨立委林楚茵表示，鬼就在「南投縣政府」！南投選委會跟進基隆、花蓮，利用「戶政系統」干預罷免。

林楚茵在臉書PO文表示，國民黨「作弊能力」就像傳染病一樣，蔓延在國民黨所執政的地方政府！講起藍營違法擋罷免的鬼故事，不說不知道，一掀開不得了！南投選委會以「筆跡與戶政留存不符」為由，退件超過2500份罷免馬文君、罷免游顥的連署書！

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林楚茵指出，戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內，南投縣選委會拿來作為罷免連署比對依據，這就是違法使用個資！不只中選會要查，檢調單位也應該動起來，罷免團體與連署公民為了自身權利，更應該提告！

林楚茵續指，國民黨怕罷免骯髒手段無極限，「地方選委會」由「地方政府」組成，這次違法的南投縣選委會，代理主委就是縣長許淑華縣府的相關人士，再次證明國民黨透過公權力操控戶政，干預人民的罷免權利！國民黨怕罷免，公民就要徹底展現力量，不讓違法亂紀的南投縣政府與國民黨立委得逞！目前正在罷免補件的關鍵期，請南投鄉親繼續參與補件連署！

林楚茵直言，從花蓮、基隆到南投，無良的國民黨縣市長們，請停止迫害基層公務員！他們不是國民黨的打手，也不是藍營縣市選委會的幫兇！大罷免大成功。

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