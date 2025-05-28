「地動刪瑤」換將失敗！ 黃帝穎：若執意送件二度涉犯偽造文書罪

罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」團隊召集人賴苡任。（資料照）

2025/05/28 09:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉突然宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」隨後啟動更改領銜人的行動，不過中選會表示，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件。對此律師黃帝穎表示，國民黨青年軍未遞補備位領銜人若執意送件二度涉犯偽造文書罪，一犯再犯一罪一罰且從重量刑。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨青年軍罷免吳思瑤「地動刪瑤」在領銜人張克晉日前宣布退出後失聯，宣佈備補領銜人詹嘉文成為新任領銜人，中選會5月28日說明審查結果，未符合提議人總數二分之一以上書面同意之法定要件，亦即吳思瑤罷免案領銜人仍為張克晉。

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黃帝穎指出，國民黨青年未依法取得二分之一提議人同意備位領銜人，如執意送件，將面對一階因『大量死人連署』的偽造文書罪，二階又直接『違反領銜人意志』的二度犯偽造文書罪。

黃帝穎直言，再犯之虞是刑事訴訟法羈押事由，依據選罷法，罷免領銜人不論在ㄧ階連署或二階連署均要具名，因此領銜人已聲明退出領銜人且書面簽名，國民黨青年若執意二階以原『領銜人』名義送件，將二度犯偽造文書，且一犯再犯，除了一罪一罰，再犯是「刑事訴訟法」的羈押事由，更符合法院『從重量刑』刑法要件。

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