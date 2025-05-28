「地動刪瑤」更換領銜人失敗 四叉貓：到底還要作假多少次？

中選會今公布「地動刪瑤」更換領銜人之相關審查結果，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件。先前曾與賴苡任交手的網紅「四叉貓」劉宇在臉書質疑：「這個團體到底還要作假多少次，笑死！」圖為賴苡任。（資料照）

2025/05/28 09:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」因領銜人張克晉宣布退出，啟動更換備補領銜人作業，團隊召集人賴苡任日前啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。不過中選會今（28日）公布審查結果，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件。先前曾與賴苡任交手的網紅「四叉貓」劉宇在臉書質疑：「這個團體到底還要作假多少次，笑死！」

中選會指出，依《公職人員選舉罷免法》第76條第8項規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。北市1選區罷免案領銜人為張克晉、備補領銜人為詹嘉文，詹如擬遞補為領銜人，應符合上述法律規定。

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中選會公文內容指出，本案原提議及補提符合規定的提議人為4108人，提議人2分之1為2054人。經查對後，總收件數2399人，屬原提議人1677人、非屬原提議人700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，未符合《公職人員選舉罷免法》第76條第8項規定，因此北市第一選區立委吳思瑤罷免案備補領銜人不得遞補為領銜人。

四叉貓今發文提到，他在5月2日就嘲諷過罷瑤團體只會抄名冊，所以不敢寄信給第一階段連署人，「寄越多關越久」；當時他還說願意贊助掛號信的費用，發文叫賴苡任趕快去寄掛號信，結果他們演了一齣「寄平信比較省錢」的爛戲，又強調多努力收集到兩千多份的通知書，開了記者會大肆宣傳，今早中選會審查結果出爐，證明他預言成功。

四叉貓提到，有700份、大約三分之一的提議人根本不是第一階段的連署人，更質疑：「才送兩千多份，中間有22份重複的也沒挑掉，這個工作效率？」四叉貓表示，有700份根本不是第一階段的連署人，導致更換領銜人失敗，「這團體到底還要作假多少次」？

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