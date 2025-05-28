「地動刪瑤」更換領銜人失敗 吳靜怡諷：連比對名冊都不願意做？

罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉（圖中），日前突然發出聲明表示要退出領銜人身分。（資料照）

2025/05/28 09:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉突然宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」隨後啟動更改領銜人的行動，不過中選會表示，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件。媒體人吳靜怡對此諷刺，國民黨拿「虹鱒」冒充鮭魚，並批非屬提議人達700人，「錯誤率可以這麼高？連比對名冊都不願意做？」她也點名國民黨主席朱立倫，「帶著青年軍要鬧到什麼時候？」

因罷免領銜人張克晉宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。不過中選會今（28日）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。

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「朱立倫帶著青年軍要鬧到什麼時候？」吳靜怡在臉書發文質疑，明明第一階段連署提案人名冊都有了，結果更換備補領銜人同意書送出去2399份之中，居然出現非屬提議人達700人、重複簽22人，合格的同意書僅剩下1677人，未達門檻2054人，她為此批評「請問一下朱立倫，你是會計師，明明有名冊，怎麼錯誤率可以這麼高？」

吳靜怡質疑，難道這波「鮭魚回郵」計畫也只是要唬爛國民黨支持者，讓他們短暫腦部充血繼續搞第二波連署。但實際上，「回郵」的不是鮭魚，是好多虹鱒啊！她也批評「難道連比對名冊都不願意做？另外，重複簽怎麼辦到的？『回郵』不就只會是一張嗎？怎麼會出現22次重複還不知道」。

吳靜怡也提到，國民黨連2千多份的真實提案人同意書都沒辦法湊齊，請問一下，國家怎麼交給你們？除了會作弊湊數之外，就剩下立法院搗蛋。

吳靜怡在文末指出，「以罷制霸」這場爛戲，國民黨浮木只剩下李孝亮了，對此她也直呼「李孝亮加油啊！到時候，二階錯誤率按比例一定更高、抄襲造假更多，你還敢送？我們等著看笑話而已，但難過的還會是李媽媽」。

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