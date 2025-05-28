「地動刪瑤」更換領銜人、700件非原提議人 周軒：就是作弊！

罷團「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。（資料照）

2025/05/28 08:17

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」隨後啟動更改領銜人的行動，不過，中選會今（28日）表示，經北市選委會查對，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，罷免案領銜人仍為張克晉。周軒對此批評「這就是作弊！」、「最好笑的是，這還是被台北市選委會抓到的」。

周軒在臉書發文指出，前幾天罷免吳思瑤的「召集人」賴苡任信誓旦旦的說，他們已經拿到2400份「更換領銜人」的同意書，準備送中選會，讓「備位領銜人」可以上場。不過今日台北市選委會的查對結果出爐，賴苡任送的「更換領銜人同意書」，裡面居然有700份，根本就沒有參加過第一階段的罷免提議連署！

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周軒對此批評「這就是作弊！」並指「依法只有參加過第一階段連署的，才有資格同意更換領銜人，賴苡任團隊到底怎麼生出700份沒有參加連署過的人一起送的？」、「而且最好笑的是，這還是被台北市選委會抓到的」。

周軒也強調，「再複習一遍，台北市選委會主委是李泰興，台北市政府的秘書長，蔣萬安的小內閣成員」。

周軒也質疑，本月25日時賴苡任說：「他可以保證，每張同意書都是由提議人親自寫下，如果後續有任何法律責任，他願意承擔」，對此周軒也直言「希望蔣萬安能夠讓他明白有什麼責任他要承擔的」。

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