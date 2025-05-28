批藍黨團甲動阻擋政院預算解凍 周軒：藍白始終不知自己在幹嘛

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款636億元，引發藍白反彈，國民黨為此發出甲級動員，政治工作者周軒發文質疑，「說新版財劃法不會在今年適用的是藍白，現在說新版財劃法今年就適用的也是藍白，你們到底要怎樣？」（資料照）

2025/05/28 07:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款636億元，引發藍白反彈，國民黨為此發出甲級動員，政治工作者周軒發文質疑，國民黨要在內政委員會阻擋行政院院本部的預算解凍，並批「說新版財劃法不會在今年適用的是藍白，現在說新版財劃法今年就適用的也是藍白，你們到底要怎樣？」

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款636億元，立法院國民黨團昨指控，政院和主計總處違反「地方制度法」和「財政收支劃分法」，同時觸犯「刑法」第129條「違法抑留剋扣罪」。行政院發言人李慧芝昨對此回應，「地方制度法」第69條已明確規範中央政府具有裁量權，並無違法之處。

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周軒昨深夜在臉書發文指出，據說今日國民黨發出甲級動員，要在內政委員會阻擋行政院院本部的預算解凍。理由則是「因為行政院把部分給地方的補助款先凍起來，國民黨跟民眾黨這時候就說，欸欸不對啦，新的財劃法說中央對地方補助不得少於上一年，行政院違法！卓榮泰給我下台！」

對此周軒批評，「藍白始終不知道自己在幹嘛」，並指「時間拉回到2024年12月20日，新版財劃法三讀後，114年度總預算尚未審議完成之前，行政院那時候就已經說了，總預算有重編的風險」、結果「黃國昌等人開記者會痛斥行政院發言人『公然散播假訊息』、『散播假訊息、恐嚇台灣人民，是可忍孰不可忍』、『開什麼玩笑，行政院變成造謠機器』，還因此表決通過，將行政院第9目『新聞傳播業務』項下編列5195萬9千元，刪減5100萬元」。

周軒諷刺，在罵完行政院後，藍白卻自己縮了。當時的財政委員會召委陳玉珍，發明了用一張公文阻擋立法院送出三讀通過法案的方式，不但說「希望讓行政機關有緩衝時間，待明年編審115年度預算時，再適用新版財劃法」，還拖延公佈新版財劃法的時間，直到今年2月，114年度總預算都審完了，才把新版財劃法送出立法院，要把新版財劃法與今年度總預算脫鉤。

周軒質疑，現在藍白又說，新的財劃法適用範圍包括114年總預算，不准少給地方政府一毛。他對此也批評「說新版財劃法不會在今年適用的是藍白。還把新傳處預算刪、凍到0」、「現在說新版財劃法今年就適用的也是藍白。黃國昌跟傅崐萁你們到底要怎樣？真的還要甲動阻擋行政院預算嗎？」

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