「地動刪瑤」換將失敗！中選會：700件非原提議人、領銜人仍為張克晉

罷團「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。（資料照）

2025/05/28 06:29

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」隨後啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會今（28日）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。

中選會指出，北市1選區罷免案領銜人為張克晉、備補領銜人為詹嘉文，詹如擬遞補為領銜人，應符合「公職選罷法」規定。日前向中選會申請由詹員遞補為領銜人的提議人是林姓提議人送件申請，並非賴姓人士送件申請。

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中選會表示，其所送同意書經北市選委會查對，並未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，中選會已函知林姓提議人；也就是說，北市1選區罷免案領銜人仍為張克晉，中選會、北市選委會皆會依此而依法辦理之。

根據中選會函文，北市選委會於今年5月26日將查對結果函報中選會，該案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數2分之1為2054人，經查對總收件數2399人，屬原提議人人數1677人，非屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，未符合「公職選罷法」相關規定，該案備補領銜人不得遞補為領銜人。

「公職選罷法」第76條第8項規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限；換言之，由於同意更換吳思瑤罷免案領銜人的提議人總數未達法定要件，加上法規並無補件機會，因此該案只能由原領銜人張克晉繼續送件。

中選會表示，北市1選區罷免案所送同意書經北市選委會查對，並未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，中選會已函知林姓提議人。（記者李文馨翻攝）

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