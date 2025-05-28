館長自詡「和平大使」前進中國 八炯驚爆中共統戰官員錄音

反共網紅「八炯」溫子渝27日晚間公布最新影片，揭露在中國的線人與統戰部官員的談話錄音，對方主動提到「館長」在義烏做跨境電商，還邀了台灣很多網紅過來。（圖取自YT）

2025/05/28 01:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡「和平大使」吹捧兩岸一家親。反共網紅「八炯」溫子渝27日晚間公布最新影片，揭露在中國的線人與統戰部官員的談話錄音，對方主動提到「館長」在義烏做跨境電商，還邀了台灣很多網紅過來。

根據八炯「舔共館長不演了！」影片內容，這名浙江的統戰官員和「八炯」的線人談及，「館長」在義烏做跨境電商，他上次邀了很多台灣的這個網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來之後，就播了一場賺了1000萬。

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八炯質疑，所以義烏做電商是什麼，你到底培養了幾個網紅？只是你不說而已！你現在去中國是要幹嘛，自己出來說明一下。

八炯更說，你如果真的認為「兩岸一家親」關心中國，更應該站出來反共，聲援海外反共的中國人，只有中共倒台，兩岸才能和平，在民主自由的前提下，好好發展各自的內政。

「中共統戰錄音曝光」影片上架後，館長「陳之漢」稍早也開直播收看，當他聽到中共官員談到義烏做跨境電商，馬上變臉大罵一字經，並表情猙獰痛罵「可以這樣玩唷！」

「中共統戰錄音曝光」影片上架後，館長「陳之漢」也開直播收看，並表情猙獰痛罵髒話。（圖擷取自Thread）

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