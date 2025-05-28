張維為放話解決台灣時機已成熟 矢板明夫：大罷免已踩到中共痛處

曾號稱「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維為。（圖翻攝自微博）

2025/05/28 00:48

相關新聞請見：因為小紅書？ 習近平國師：統一台灣後治理比香港還容易

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾號稱「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維為，近日被學生問及台灣問題時宣稱「解決台灣問題」時機已臻成熟，還稱有了「小紅書」這種不少台灣年輕人愛用的中國社交平台，相信統一台灣後「會比治理香港還要容易」，引發台灣網路熱議，不少人譏諷吹牛。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫卻表示，仔細推敲張維為的發言，並非「空穴來風」。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫27日深夜在臉書發文，「中國政府大外宣的主要推手，有習近平「國師」之稱的上海復旦大學教授張維為，近日在一場演講中談到台灣問題時說『台灣沒有下次選舉（2028）了』、『台灣選舉是很落後的制度』、『台灣領導人比不上一個上海區委書記』、『小紅書的流行，能讓中國治理台灣比治理香港還容易』、『沒有人會為台獨賣命』、『一國兩制不接受，就一國一制』等。」

他接著說：「張維為的講話，乍聽之下好像是在吹牛、胡說八道。但仔細推敲，卻並非空穴來風。張維為經常出現在中國官媒上，把中國當局的立場講解給外國人聽。不難想像，他講的每一句話，都是經過精心準備的。特別是涉及到最敏感的台灣問題時，通常要事先上交演講稿，在得到批准之後才能說。他講的『2028台灣可能沒有選舉』、『台灣將來要一國一制』、『台灣的年輕人愛看小紅書』等內容，至少在某種意義上代表中共官方的想法。這個時候說出來，無疑有恐嚇台灣民眾的意思。」

最後矢板明夫直言，「現在大罷免運動在台灣各地正如火如荼地進行中。『反共』這一口號已經漸漸成為台灣社會的共識。這是中共不能容忍的。張維為這個時候跳出來放狠話，說明大罷免運動已經踩到了他們的痛處。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法