柯文哲延押2個月 朱立倫籲停止司法濫權

國民黨主席朱立倫。（資料照，記者廖耀東攝）

2025/05/27 23:24

〔記者施曉光／台北報導〕台北地院今天裁定前民眾黨主席柯文哲等4人，6月2日起延押禁見2個月，國民黨主席朱立倫晚間在臉書發文宣稱，台灣人民對司法的信任，正以前所未有的速度崩塌，這是對我們民主制度的極大侵蝕，他呼籲停止司法濫權，捍衛台灣民主，並連呼要求公平。

朱立倫並以在野黨主席的身分，提出4點嚴正呼籲：1、司法機關應立即停止不合比例原則的羈押，回歸證據法則，確保任何一位國人，不論其政治立場，都能獲得公平、公正的司法對待。2、執政當局應懸崖勒馬，停止任何可能干預司法的行為，尊重司法獨立，切勿讓政治黑手玷污了司法的神聖。3、所有在野力量應團結一致，共同監督制衡，為守護台灣的民主價值發聲。4、懇請每一位相信民主、重視公平的民眾，一定要勇於表態，出來投票，反對惡罷。

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朱立倫指出，柯文哲在缺乏具體犯罪證據、僅憑模糊指控與推論的情況下，遭羈押已近9個月，法院竟再次裁定延押，這令所有堅信司法應獨立、程序應正義的人民感到無比錯愕與憤慨。

朱立倫強調，這段時間以來，大家看見執政當局的民意支持度下滑，「司法不公」、「政治干預司法」的質疑聲浪卻日益高漲，更令人無法接受的是，司法顯有「雙重標準」，面對性質相似的案件，處理方式竟因人、因政黨色彩而異，部分針對在野力量的案件，動輒搜索、羈押，而針對罷免藍委的組織，卻輕描淡寫「溫和傳喚」，甚至石沉大海。

朱立倫表示，羈押是限制人身自由最嚴厲的手段，理應是「最後的手段」，而非偵查慣例，更不該成為「押人取供」或製造寒蟬效應的工具，當司法變相成為特定政治力量的武器，傷害的將不僅是個案的當事人，更是整個國家的民主根基與公民權利。

他還說，如果我們默許濫權行為成為常態，今日柯文哲的遭遇，明日就可能發生在任何一位仗義執言的國人身上，大家必須用堅定的民意告訴執政者，不能把司法當成打擊政敵、鞏固權力的手段，「今日柯文哲，明日可能是任何人！」

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