罷免廖先翔2階突破安全門檻 小笙曝：靠「人體行動看板」寫歷史

罷免廖先翔的「齊心斷翔」團隊，靠志工把罷免背心穿上身，在大街小巷穿梭，成功達標。（圖為罷團齊心斷翔提供）

2025/05/27 22:48

〔記者俞肇福／新北報導〕罷免新北市第12選區國民黨立委廖先翔的「齊心斷翔」團隊，5月8日前往新北市選委會送件，並交出3萬6744份連署書、突破安全門檻；罷團「齊心斷翔」發言人小笙今（27日）晚間受訪時說，廣告布條從開始推動連署迄今才3面，都是靠志工把罷免背心穿上身，宛若「人體移動看板」在車站出口、市場與大街小巷穿梭，最終眾志成城締造138．6%達成率。

小笙指出，新北市第12選區（涵蓋汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）幅員遼闊，團隊志工人數不多，但「揪感心」團隊仍有許多志工上山下海的付出，例如送報的大姊，跑遍汐止大小山頭宣傳連署，也有退休民眾一早出現在汐止車站周遭拉連署，還有上班族下班後，就來到連署站幫忙，團隊沒有誰領薪水，一切都只是為了台灣更好。

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小笙笑說，罷團「齊心斷翔」總共只有汐止區大同路、禮門街交叉路口，豎立二面「罷免親共立委廖先翔」廣告布條，還有一面廣告布條在汐止中興街口；5月8日「齊心斷翔」團體將2階連署書送進選委會後，由於志工拚2階連署達標跑斷腿、喉嚨沙啞大有人在，這段時間，「斷翔」志工進入半休息狀態，等待6月初才會慢慢加溫，屆時會更新廣告內容，希望能讓更多人在罷免時出來投票。

小笙指出，其實有不少人詢問，為何不多找幾處交通要道、顯眼地點，讓民眾看見罷免廖先翔的訴求；原因是從開始第1階段到第2階段連署書達陣送件期間，罷團有努力找地方，但是迄今在汐止只找到兩處可供懸掛廣告布條地方，掛出3條廣告布條。

「齊心斷翔」罷免領銜人陳正敬也表示，每一張連署書是對「親共立委」廖先翔的戰書，呼籲廖先翔站出來，與民眾正面對決。他批評，廖先翔非常不專業又親共，這是民眾無法接受的，一張張連署書是對鄉土愛的情書，也是對親共立委的戰書。他呼籲廖先翔，不要躲在網軍背後造謠，請拿出勇氣，站出來與民眾正面對決。

有關「齊心斷翔」的指教，廖先翔指出，一直以來，他都不斷針對罷團的質疑提出回應，只可惜這段時間只獲得不斷跳針的謾罵，公共議題本應可以廣泛討論，但只期待所有的討論基礎，都是基於事實而非扭曲造謠，才不會愧對「公民團體」四個字。

他表示，後續只要選委會宣布投票日期，就會升溫應戰，並呼籲所有厭惡這段時間台灣充滿謊言與撕裂的民眾出來投票，告訴執政者該做正事了，不要執政了還在做在野做的事情。

圖為汐止大同路的廣告布條。（圖為民眾提供）

廖先翔面臨第3階段罷免投票，近日基層跑得更勤。（資料照，記者俞肇福攝）

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