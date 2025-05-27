抄黨員名冊「幽靈連署」 國民黨中市黨部累計25名黨工涉案

國民黨中市黨部涉嫌罷免綠委「幽靈連署」，累計25名黨工涉案，圖為搜索當天大門深鎖情景。（記者張瑞楨攝）

2025/05/27 21:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部罷免民進黨2名立委，涉嫌「死亡連署」抄名冊造假弊端，本月2日搜索中市黨部傳喚9人，當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見獲准，昨天與今天（26與27日）展開第二波傳喚，共傳喚16名涉嫌「抄寫」黨員名冊的黨工，各3萬至5萬元交保，累計中市黨部已有25人涉案。

台中地檢署這兩天，以以涉嫌偽造文書罪、違反個人資料保護法的「非法利用個人資料罪」，共傳喚16名黨工，昨天傳喚9人，各3萬元交保，今天傳喚7人，各3萬元至5萬元交保，他們都是涉嫌「抄寫」黨員名冊的黨工，至於是否向上發展，以及是否有類似抄一筆拿2元或3元等情事？中檢並未證實。

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中央選委會上月告發罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，國民黨涉嫌第一階段「提議前死亡」（死亡連署）一案，蔡其昌、何欣純分別有83人與66人，合計149人，另外，中央選委會雖也告發，公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪之中，提議人也有「提議前死亡」現象，但僅為各1人、3人與1人，合計5人，兩者差距懸殊。

台中地檢署本月2日搜索國民黨台中市黨部等8處所，當時約談9名黨工，依涉嫌偽造文書罪、非法利用個人資料等罪名，聲押書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍獲准，另有台中市黨部第二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香，以及劉姓男黨工與王姓女黨工，各10萬至20萬元交保，均限制出境出海，另一名黨工請回，這9人再加上昨天與今天傳喚且交保的16人，中市黨部累計共25人涉案。

國民黨中市黨部累計25名黨工，涉嫌抄襲黨員名冊用來罷免綠委，圖為調查局搜索當天載走涉案黨員情景。（記者張瑞楨攝）

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