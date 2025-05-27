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    柯文哲延押2個月 民眾黨怒轟雙標：綠色權貴一再輕易逃亡

    柯文哲等4人延押2個月。（記者羅沛德攝）

    柯文哲等4人延押2個月。（記者羅沛德攝）

    2025/05/27 21:42

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，京華城案等4名在押被告羈押期將於6月1日期滿，台北地方法院合議庭今天裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人延押2個月。民眾黨發聲明說，憤怒且無法接受，對比綠色權貴一再輕易逃亡，如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。

    民眾黨指出，北院裁定的延押理由書中，根本找不到有必要繼續羈押柯文哲的具體事證，不僅通篇裁定充斥空洞籠統的形容詞，更可謂是套用「萬用例稿」複製貼上，一句「晦暗不明」就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。

    民眾黨說，合議庭竟無視前幾次開庭中，許多檢察官偵訊時透過不正訊問所引導出的筆錄記載，皆在證人交互詰問時一一被清楚呈現不堪一擊，檢方甚至以證人片面臆測之詞作為起訴依據，僅憑臆測證詞來認定柯文哲「涉嫌重大」。

    多位證人皆證言，柯文哲從未針對京華城容積獎勵下指導棋，一切根據都委會審議結果，依法辦理施行公告，既是依法辦理。民眾黨認為，如此欲加之罪，怎能以剝奪人身自由之最劇烈手段，延押柯文哲、侵害柯文哲人權。

    民眾黨重申，柯文哲前主席已多次在法庭上強調「不可能逃亡，否則台灣民眾黨就毀了。」加上年邁老母親重病、父親後事尚待長子決定處置，更證明柯文哲不可能棄之不顧。儘管如此，北院仍舊裁定延押，一句「趨吉避凶是基本人性」即認定柯文哲有逃亡之虞，對比綠色權貴一再輕易逃亡，如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。

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