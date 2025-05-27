為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    關閉「識別系統」！ 4中國海警船襲擾金門海域 海巡船艇強勢驅離

    端午節將屆，中國海警再擾金門，我方海巡船艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    端午節將屆，中國海警再擾金門，我方海巡船艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    2025/05/27 21:24

    〔記者吳正庭／金門報導〕端午節將屆，中國海警再以灰色衝突方式侵擾金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區今天再度偵獲中國海警船以「暗船」方式關閉AIS（自動識別系統），突襲金門周邊海域，海巡立即部署巡防艇，將中國海警船驅離。

    海巡署指出，下午2點多，金馬澎分署第12巡防區偵獲到中國海警船以暗船方式，突襲金門周邊海域，接近3點時，發現中國海警「14609」、「14603」、「14608」、「14513」等4艘船，採兩兩一組方式，分別自金門東面及西面闖入我國水域，海巡預置的4艘巡防艇，立即快速部署對應及併航拒止，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於下午近5點駛離金門限制水域。

    海巡署表示，中國海警持續性以灰色地帶手段侵擾我國，試圖以此模式消耗我方監控能量，金馬澎分署及第12巡防區全天候運用情監偵手段，掌握中國海警侵擾，秉持堅定的執法立場周全應對，捍衛國家主權，確保國家安全。

    中國海警再擾金門，我方海巡船艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警再擾金門，我方海巡船艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播