關閉「識別系統」！ 4中國海警船襲擾金門海域 海巡船艇強勢驅離

端午節將屆，中國海警再擾金門，我方海巡船艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

2025/05/27 21:24

〔記者吳正庭／金門報導〕端午節將屆，中國海警再以灰色衝突方式侵擾金門水域，海巡署金馬澎分署第12巡防區今天再度偵獲中國海警船以「暗船」方式關閉AIS（自動識別系統），突襲金門周邊海域，海巡立即部署巡防艇，將中國海警船驅離。

海巡署指出，下午2點多，金馬澎分署第12巡防區偵獲到中國海警船以暗船方式，突襲金門周邊海域，接近3點時，發現中國海警「14609」、「14603」、「14608」、「14513」等4艘船，採兩兩一組方式，分別自金門東面及西面闖入我國水域，海巡預置的4艘巡防艇，立即快速部署對應及併航拒止，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於下午近5點駛離金門限制水域。

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海巡署表示，中國海警持續性以灰色地帶手段侵擾我國，試圖以此模式消耗我方監控能量，金馬澎分署及第12巡防區全天候運用情監偵手段，掌握中國海警侵擾，秉持堅定的執法立場周全應對，捍衛國家主權，確保國家安全。

中國海警再擾金門，我方海巡船艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

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