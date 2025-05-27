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    力拚下架羅廷瑋 中六罷團陸戰提前開打

    中六罷團提早啟動「陸戰」，站路口舉牌為三階投票暖身。（圖：擷自敲羅行動臉書）

    中六罷團提早啟動「陸戰」，站路口舉牌為三階投票暖身。（圖：擷自敲羅行動臉書）

    2025/05/27 21:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市罷免國民黨6名立委的罷免二階連署全壘打送件，二階連署審查雖尚無結果，因台中區審查結果將在6月14、15日陸續公佈，為提早為三階投票暖身，台中第6選區罷免藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」已啟動陸戰，志工陸續站街頭、路口舉牌，提醒民眾三階投下「同意罷免票」，真正下架不適任立委。

    台中6個罷免藍委的罷團日前陸續在5月5日及5月6日送交二階連署書給台中市選委會，目前連署書尚在審查中，尚不確定審查結果及是否需補件，因台中市選委會估會在6月14日及6月15日前將審查結果送交中選會核定後公告，台中罷團評估，若二階審查順利過關，台中大罷免有機會在7月舉行第三階段罷免投票。

    中六區罷團「敲羅行動」指出，該區二階連署一度創下達成率最高紀錄，羅廷瑋自二階連署後動作頻頻，包括連番舉辦大型活動宣傳尋求選民支持他，甚至還發動「空戰」混淆視聽，有鑑該區羅廷瑋近來密集舉辦「造勢會」，該區也提早已啟動陸戰。

    中六罷團指出，目前除也迎戰對方「空戰」，積極讓真相說話外，志工更開始站路口舉牌，提醒民眾罷免不能停，記得三階投票要實際行動投下同意罷免票，才能真正下架不適任立委。

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