「草簽」遭刪翻版？罷藍委游顥爆書寫錯誤剔除1750件 罷團喊告

罷免南投縣國民黨立委游顥出現「草簽」遭刪翻版，罷團不排除採取行政訴願、刑事告發尋求救濟。（罷團「去游除垢」提供）

2025/05/27 21:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕罷免南投縣國民黨立委馬文君二階連署出現千份簽名「草簽」遭刪除，引發爭議。無獨有偶，罷免立委游顥罷團「去游除垢」今天發聲明指出，2萬3238份連署書中，有高達4098件被剔除，其中書寫或不明錯誤高達1750件，而且不乏簽名草簽遭剔除；不排除採取行政訴願、刑事告發尋求救濟，以捍衛公民權。

罷團說，罷游提交的2萬多份連署書中，有4098件被剔除，其中書寫或不明錯誤被剔除1750件，這些剔除態樣雖有地址寫錯、姓名寫錯，字跡潦草無法辨識，或印章蓋到糊掉被刪除，卻也不乏簽名草簽遭剔除。

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然而南投縣選委會未能明確指出剔除原因，只以「書寫不明」、「筆劃錯誤」等模糊理由處理，甚至因個人筆跡稍嫌潦草，或名字筆劃稍有不清就遭剔除，導致大批連署人正當參與政治被無端否定，嚴重損害公民表達意志的權利，後續不排除尋求行政訴願、刑事告發進行救濟。

「罷游」領銜人林敬桐說，經查，遭剔除的連署書，其中就有認識的夥伴明明連署資料填寫都無誤，但仍有草簽被剔除，現在團隊已經在整理草簽遭無端剔除的連署書，絕不容許因字醜或書寫瑕疵，就剝奪人民參與民主的權利。

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