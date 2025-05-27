瓜地馬拉總統下週訪台國是訪問 外交部：有助增進雙邊關係

我國中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷巴洛將於下週訪台進行國是訪問。（歐新社）

2025/05/27 21:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）將於下週訪台進行國是訪問。外交部指出，邀請友邦元首來台進行國是訪問一向有助增進雙邊關係，自阿雷巴洛去年1月就職後，我國已多次邀請阿雷巴洛來訪，外交部將適時公布訪團來台相關安排。

阿雷巴洛去年1月14日就職後，總統賴清德便曾在視訊會議中邀請阿雷巴洛訪台，外交部長林佳龍去年10月出訪瓜地馬拉時，也再次邀請阿雷巴洛。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年2月訪問瓜地馬拉時，在與阿雷巴洛一同舉辦的聯合記者會中表示，美國將致力強化美國—瓜地馬拉—台灣在外交層面的關係，並擴大其他領域的合作。

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外交部表示，瓜地馬拉與我國邦誼篤睦，歷年來高層交流密切，基於邀請友邦元首來台進行國是訪問一向是有助增進雙邊關係的常態性外交工作，外交部自阿雷巴洛就職後，便多次邀請阿雷巴洛偕第一夫人來訪。

外交部也說明，有關阿雷巴洛總統擬於6月率團訪台進行國是訪問相關安排，外交部將適時對外公布。

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