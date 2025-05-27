會見賴總統 美跨黨派議員：期待台美加強雙邊貿易合作

賴清德總統今接見美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）訪問團。（總統府提供）

2025/05/27 20:46

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）訪問團時說，台美之間產業交流密切，也不斷發掘新的投資合作機會，未來台灣將持續增加對美國採購，一起打造「非紅供應鏈」；魏德曼也說，期待台灣與美國政府的對談，討論未來如何加強雙邊貿易與合作關係，他們珍視與台灣的友誼及長期關係，期待深入探討兩國合作的方式及可能性。

賴清德指出，台灣與美國關係密切，更共享理念價值，雙方在能源、經貿、農漁業、環保及永續發展等領域都有深厚的基礎。這幾年台美關係日益密切，美國已成為台灣最大的海外投資地，占整體對外投資比重4成以上，台灣則是美國第7大貿易夥伴及第7大農產品出口市場。

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賴清德提到，這個月在華府舉辦的「選擇美國投資高峰會」是歷年規模最大的一屆，而台灣共有138家企業參與，也再次成為規模最大的代表團，顯示台美之間產業交流密切，也不斷發掘新的投資合作機會。

賴清德說，未來面對國際情勢快速變化，台灣將持續增加對美國採購，包括天然氣、石油等能源、農產品、工業製品，甚至軍事採購。這不僅有助於雙邊貿易更加平衡，也能強化台灣的能源自主、韌性及經貿等各方面的發展。

賴清德說，台美之間在高科技和製造等領域具有互補性。美國期望再工業化及成為人工智慧的世界中心，台灣樂意參與，且角色更為關鍵，我們會加強台美產業合作，一起打造「非紅供應鏈」，讓雙方經貿關係更加緊密，讓台灣產業能立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界。

賴清德也感謝美國政府持續對台軍售，支持台灣提升自我防衛能力，台灣將與美國繼續攜手合作，共同維護區域和平穩定。最後，總統再次感謝訪賓遠道而來，帶來溫暖的友誼，展現美國國會不分黨派對台灣堅定的支持。

魏德曼指出，天然資源是任何經濟發展的基礎，能源對生產製造非常重要；礦產則提供製造所需的稀土元素、礦物與金屬；自然資源像是漁業、野生動物、木材等，對社會來說都非常重要，尤其是農業，美國生產大量的糧食與飼料，也積極尋找可以分享資源的朋友。

魏德曼提到，很高興有機會與台灣合作，也感謝台灣對於美國的投資，相當期待台灣與美國政府的對談，討論未來如何加強雙邊貿易與合作關係，並促進雙方經濟共同成長與繁榮。他說，他們珍視與台灣的友誼以及長期關係，也期待深入探討兩國合作的方式及可能性。

訪賓還包括美國聯邦眾議院「天然資源」委員會眾議員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈格蔓（Harriet Hageman）、馬洛伊（Celeste Maloy）、貝格曲（Nick Begich）等人。

美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）率領跨黨派議員訪台。（總統府提供）

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