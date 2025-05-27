盧秀燕自豪兩大建設讓台中人抬頭挺胸 綠營批驕傲不能光靠空殼

綠美圖包括市立圖書館，內部圖書區加緊裝修中。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/27 21:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖及台中國際會展中心年底將營運，台中市長盧秀燕今日自豪指出，台中打造的不僅是城市建設，更是世界級的建設，台中人終能抬頭挺胸說是文化城及經濟城；但多名民進黨市議員不以為然強調，台中人的驕傲不能光靠硬體空殼，「與其說大話」，不如妥善規劃營運效益，真正帶動台中的文化與經濟競爭力。

台中市政府市政會議今進行台中綠美圖及台中國際會展中心專案報告，其中台中綠美圖是國內首座美術館與圖書館共構的建築，斥資40餘億打造，預計10月28日試營運、12月13日開館，會展中心斥資89億餘興建，共可容納2360攤，預計6月點交給外貿協會，貿協預計投資3億進行室內裝修，訂10月21日試營運舉辦國際五金展，另訂今年12月底前開幕。

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盧秀燕指出，台中被稱為文化城，但諷刺的是文化城竟沒有自己的市立美術館，也沒有總圖，台中也是全國最大產業聚落，也沒有會展中心，更無可容萬人的室內場館，江蕙告別及復出演唱會都無法在台中舉辦，包括綠美圖及會展中心、台中巨蛋等3大建設，是她上任市長後給市民的許諾，如今綠美圖及會展中心今年將啟用，台中巨蛋也已施工中。

她自豪強調，她做的不僅是城市建設，是做世界級建設，3大建設齊聚才有資格稱是文化城、經濟城，現在建設開花結果，台中可以抬頭挺胸說是文化城、經濟城，台中人可以非常有光榮感。

市議員陳淑華不以為然質疑，綠美圖是前市長林佳龍時期規劃，會展中心甚至在林佳龍任內就已發包，但盧秀燕接手後卻工程大延宕，市民等了7年才等到完工，盼她不要沾沾自喜，後續營運效才是重點。

議員張芬郁也說，硬體只是「容器」，並不等於文化內涵，綠美圖啟用後，如何藉展覽及藏書吸引民眾持續親近形成長遠的文化養成；議員黃守達也說，文化重視內涵，而非硬體建設，盧秀燕當年拒絕讓台灣近代藝術典藏中心落腳台中州廳，就失去了以台中為據點重建台灣藝術史的機會，只著眼在蓋大型建設，卻未用同等心力累積城市文化內涵，還在誇言成為文化城，這才是最大的諷刺。

議員林德宇也批評，台中人的驕傲不能光有硬體空殼，如何發揮營運效益更重要，會展中心為例迄今尚未內部裝修，是否能如期10月試營運令人憂心，籲盧秀燕不要只負責當剪綵市長，與其現在開始說大話，不如務實拿出執行效率，真正帶動台中的文化及經濟競爭力。

台中綠美圖中的市立美術館有全國最高展示大廳。（記者蘇孟娟攝）

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