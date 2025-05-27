藍批政院刪地方補助涉偽造文書 林俊憲：越來越幽默......

國民黨立院黨團召開「強扣一般性補助款 行政院自相矛盾! 違法濫權!」記者會。（記者田裕華攝）

2025/05/27 21:43

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白大幅濫刪中央政府今年度總預算，迫使行政院縮減給地方的一般性補助款，結果國民黨執政縣市首長輪番出來喊窮，藍營立院黨團今天（27日）更開記者會指控政院違反《地方制度法》、《財劃法》和《刑法》，讓外界大傻眼，民進黨立委林俊憲也跳出來嘲諷「國民黨真的越來越幽默了……」

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藍白聯手大砍總預算，還要求行政院自砍不足的預算，行政院只好決定統刪中央給地方的一般性補助款約25%，當初藍白自己揮出的大刀最後竟砍向自己人，藍白陣營卻還是反過來砲轟中央，今天國民黨立院黨團還召開記者會，稱政院和主計總處違反《地方制度法》、《財政收支劃分法》，以及《刑法》當中的「違法抑留剋扣罪」和「偽造文書」。

對此，林俊憲在臉書發文嘲諷：「國民黨真的越來越幽默了……最愛偽造文書的黨，居然要告人偽造文書，而且刪補助款到底是偽造什麼文書啦！還有，我記得國民黨不少人前陣子才說過，『偽造文書是小事，有那麼嚴重嗎？』，不要拿『小事』當理由亂告人濫用司法資源好嗎？」

網友紛紛表示，「補助是酌予補助，又不是應予補助，是要告鬼喔？」、「國民黨立委法盲到如此程度？真是有點太離譜了！」、「一路到三階不缺柴火」、「歡迎去提告，不要只會打嘴砲」、「這個黨是都沒有正常的律師團可以諮詢了嗎？」、「陷入瘋魔的國民黨」、「KMT是沒人才，還是瞧不起支持者啊」、「一個泱泱百年大黨，怎麼都不檢討自己是始作俑者？」、「丟人現眼！不亂刪預算怎會有今天？」

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