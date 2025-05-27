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    真怕了！王鴻薇悄悄撤回不在籍投票草案 綠委狠譏：大罷免治百病！

    國民黨立委王鴻薇。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委王鴻薇。（記者陳逸寬攝）

    2025/05/27 21:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，藍營人人自危，不敢再像過去一年強闖爭議法案，避免為罷免添加柴火。今天（27日）國民黨立委王鴻薇就被發現，悄悄撤回恐讓中國便於介選的「不在籍投票法草案」，引來大批網友嘲諷，民進黨立委林楚茵也酸「大罷免治百病」！

    正面臨罷免危機的王鴻薇，本月初其罷免案二階連署送件，達成率高達165%，似乎讓她相當焦急，近日來積極想要催出不同意罷免票。上週五（23日）院會，她與傅崐萁、林國成一起討論變更議程等事宜，還發生疑似擔心部分排入議程的案子會進一步讓她的罷免熱度升溫，沒能與傅、林2人達成共識，最後情緒一上來氣喊「沒有人這樣搞的啦！」，轉身回座位怒摔手上的文件，掀外界熱議。

    而今王鴻薇又被發現悄悄撤回充滿爭議的「不在籍投票法草案」，林楚茵在臉書PO出王鴻薇今天在程序委員會的「擬撤回前提之不在籍投票法草案」提案，酸「一句話：大罷免治百病！傅崐萁能低聲下氣送車，王鴻薇縮手高度爭議的提案！」

    接著林楚茵直言，「但國民黨可以縮了一時，假不了一世，即使撤案，國民黨、民眾黨還是聯手第422次擋下國安法案！若大罷免沒過，傅崐萁、王鴻薇只會變本加厲要回來，不在籍投票肯定會被藍白會捲土重來！這場國會亂象，不只是擋法案、護權貴，更是親中勢力進逼的體現。刨根除害藍白的國會亂象，罷免親中藍委、『傅』隨小弟們是唯一正解！」

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