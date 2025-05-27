關島總督首度訪台 賴總統午宴菜色曝光

關島總督古蕾露率團訪台，賴總統在總統府接見並舉行午宴。（總統府提供）

2025/05/27 18:58

〔記者陳昀／台北報導〕美國關島總督古蕾露就任6年來首度率團訪台，賴總統今在總統府接見並舉行午宴，由於5月是關島年度盛會「芒果節」，賴總統特別端出台灣芒果做成的「芒果椰奶西米露」，透過兩地都盛產的芒果彼此交流、象徵兩地深厚情誼，並以壓印兩國國旗的布朗尼棒棒糖作為宴會壓軸。

距離去年底接待賴總統過境關島不到半年，古蕾露率團訪台格外彰顯對台灣的重視與情誼，古蕾露表示，賴總統所贈送的4盆蘭花，至今她仍天天細心照顧，她認為關島與台灣人都充滿人情味、慷慨且有同理心，很開心此趟能見到老朋友賴總統，兩人一見面也先熱情擁抱。

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賴總統的午宴菜單也別出心裁，選用台灣在地食材如關廟鳳梨、宜蘭三星蔥、澎湖絲瓜等入菜，凸顯台灣特有的農產及美食文化。適逢端午佳節前夕，賴總統亦特別準備傳統肉粽，邀請外國訪賓一起體驗過節氣氛，不僅結合台灣飲食文化與風土民情，選用原料與呈現形式也特別講究，展現台灣與關島的友好，以及賴總統待客誠意。

除此之外，賴總統注意到5月是關島年度盛會「關島芒果節」，也端出由台灣芒果製成的「芒果椰奶西米露」，透過台灣、關島都盛產的「芒果」，彼此交流，也象徵兩地深厚情誼；隱藏版驚喜「兩國國旗棒棒糖」則是宴會壓軸，在布朗尼棒棒糖上分別壓印兩國國旗，以菜色展現誠意、深化情誼，相當「有料」。

回顧去年賴總統「繁榮南島 智慧永續」出訪行程，過境關島，受邀前往關島總督古蕾露官邸早茶，並在關島議會發表演說，成為首位踏入關島總督官邸、關島議會的台灣元首；賴總統進入官邸時，現場也首度演奏美國國歌和台灣國歌，充分展現台美長年友誼與對賴總統過境的重視。

「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸，相當「有料」。（總統府提供）

關島總督古蕾露訪台，賴總統在總統府接見並舉行午宴。（總統府提供）

關島總督古蕾露訪台，適逢端午佳節前夕，賴總統特別準備傳統肉粽，邀請訪賓體驗過節氣氛。（總統府提供）

5月是關島年度盛會「芒果節」，賴總統特別端出台灣芒果做成的「芒果椰奶西米露」。（總統府提供）

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