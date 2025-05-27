王滬寧見兩岸文化與媒體峰會代表 陸委會：把人叫到北京訓話指導非交流

陸委會說，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話和指導，已非單純兩岸文教交流性質，非政府所樂見。（資料照）

2025/05/27 19:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協主席王滬寧今天在北京人民大會堂台灣廳接見到北京參加兩岸文化、媒體峰會代表。他指稱，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於弘揚中華文化的傳統。陸委會則痛批，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話和指導，已非單純兩岸文教交流性質。

中國28日、29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。前國民黨主席洪秀柱、旺旺集團董事長蔡衍明、前國民黨大陸事務部主任張榮恭、旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋、全國商總榮譽理事長賴正鎰以及作詞人方文山、歌手齊豫等近30人出席。

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王滬寧致詞說，歡迎大家到北京參加第二屆海峽兩岸中華文化峰會，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於弘揚中華文化的優良傳統；中方出席官員有國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力，新任國台辦副主任趙世通等人。

洪秀柱指稱，中華文化淵源流長，「兩岸同胞都是華夏民族、炎黃子孫，都是中國人。兩岸都是一家人，兩岸同屬一個中國」。台灣是一個保留中華文化最完整的地方，「但是很諷刺與遺憾的是，現在台灣正不遺餘力的做『去中國化』的工作，這是一個非常令人擔心的事」。

對於中共舉辦文化峰會與兩岸媒體人峰會，邀請台灣人士參與。陸委會說，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，但「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」以文化與媒體交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話和指導，已非單純兩岸文教交流性質，非政府所樂見。

陸委會指出，政府再次強調，兩岸交流應去政治化、去風險化，不應涉入政治意涵，中共藉各種交流操作統戰，無助於兩岸化解分歧，也不會得到台灣社會的認同。

陸委會說，我們也提醒國人參與兩岸交流活動，應遵守政府法令規範，不得逕自與中方簽署協議、備忘錄等文書，並應考量台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家的主權與尊嚴。

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