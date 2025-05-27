郭再添落跑當天曾至屏東縣議會簽到 太太王曉燕傳行蹤不明

屏東縣議員郭再添。（資料照片）

2025/05/27 18:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員郭再添入監前落跑被通緝，屏東檢調26日調閱屏東縣議會監視器發現，19日縣議會開議時他還到場簽名報到，而其涉及藥事法、反滲透法被境管的中國籍妻子王曉燕，地方也傳出行蹤不明。不過檢方表明，王曉燕並未控管。

無黨籍屏東縣議員郭再添違法從事地下匯兌，19日判刑4年確定，判刑當天上午郭再添還前往屏東縣議會報到親自簽名，並準備參與縣議會定期大會，沒想到當天判決出爐後，郭再添就落跑了，20日檢警送交傳票到郭再添的住處及服務處都是人去樓空，家人都不在，在確認落跑後屏檢發布通緝，26日屏東檢調人員到縣議會調閱監視器，釐清郭再添落跑的確定時間點，以研判郭再添可能的藏匿地點，與是否偷渡出國。

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另外，郭再添中國籍妻子王曉燕在2022年選舉期間，涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，被依違反藥事法、反滲透法及公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，屏東地方法院4月10日裁定繼續限制出境、出海8個月。

地方傳出，郭再添落跑後，妻子王曉燕也行蹤不明，警調人員送傳單時也未見王曉燕，而郭再添的子女也傳出早已在中國求學，引發地方議論紛紛。

屏東地檢署指出，目前因為僅有郭再添案件判決確定，地檢署可以對郭再添啟動防逃，王曉燕部分，案件尚在審理中尚未確定，尊重法院的強制處分判斷，尚未對王曉燕部分進行控管。

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