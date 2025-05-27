內幕》反制中國拉攏太平洋島國 賴總統接連迎民主友盟

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿首度訪台，賴清德總統今接見訪團並於府內午宴。 （總統府提供）

2025/05/27 19:21

〔記者陳昀／台北報導〕中國外交部長王毅將於5月28日至29日將在福建廈門主持第3次「中國—太平洋島國外長會」，知情人士指出，中方積極拉攏太平洋島國、東南亞國家，加強大外宣力道，與此同時，賴清德總統本週接連接見歐洲議會訪團、關島總督古蕾露等，週四登場的歐洲日晚宴，賴總統談話也將聚焦雙邊關係深化、印太和平穩定等主軸，再次強調民主友盟團結的重要性。

近日中國周邊國家政黨對話會、海峽兩岸中華文化峰會及兩岸媒體人峰會陸續登場，繼中國國家主席習近平4月訪問越南、馬來西亞及柬埔寨，中國國務院總理李強5月下旬也展開東南亞之行，訪問印尼、馬來西亞等國，並出席「東協—中國—海合會峰會」；中國外長王毅5月28日至29日也將在廈門主持「中國—太平洋島國外長會」。

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涉外人士表示，中方動作頻頻，不難看出其積極拉攏與太平洋島國、東南亞國家的雙邊關係，意在持續輸出中方大外宣論述，並凸顯美中對抗下對周邊外交的重視；據了解，已有部分台灣名嘴陸續抵達中國，料將配合中國論述協助大外宣。

與此同時，本週台灣有來自美國、歐盟、英國等多個重量級訪團，賴總統也分別接見歐洲議會訪團、關島總督古蕾露等。一年一度歐洲日晚宴將在周四晚上登場，據透露，賴總統談話將聚焦雙邊關係深化、印太和平穩定、經濟共榮發展等主軸，面對中方加大力道進行訊息單邊輸出，賴將以民主陣營應凝聚力量、團結彼此、強化合作的基調，持續加深民主結盟的重要性。

涉外人士表示，關島總督古蕾露任內首度率團訪台，便是以具體行動充分展現關島政府對台灣的重視，直面中方動作頻頻，賴總統從雙邊會晤到設宴款待古蕾露，從文化共融、台美經貿合作，到台灣與關島的雙邊合作，展現太平洋第一島鏈的台灣、第二島鏈的關島間的民主鏈結與深厚友好，並無可乘之隙。

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿首度訪台，賴清德總統今接見訪團並於府內午宴。 （總統府提供）

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