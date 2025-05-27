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    國防部將在桃園新設靶場 于北辰籲市府把關居民安寧

    國防部計畫在桃園等3地增設靶場，議員于北辰（右）要求市府積極參與規劃。（擷取自桃園市議會直播畫面）

    國防部計畫在桃園等3地增設靶場，議員于北辰（右）要求市府積極參與規劃。（擷取自桃園市議會直播畫面）

    2025/05/27 19:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國防部計畫在桃園等3地增設靶場，議員于北辰今（27日）質詢指出，靶場設置經常出現子彈彈出造成損害、噪音、土地產權等糾紛，桃市府應積極參與規劃，並建議採室內全罩式射擊訓練場，讓國防及居民安寧同時兼顧。

    對此，市長張善政答詢，市府將針對靶場設置常見土地產權、噪音及跳彈等3項疑慮嚴格把關，在維護市民生活品質的前提下，配合國防部辦理；在土地產權部分，將請國防部依程序申請使用，噪音部分要求軍方做好睦鄰工作，並將依建議向中央提議，以室內全罩式射擊訓練場方式辦理，將環境影響降至最低。

    民政局表示，目前尚未接獲軍方任何通知，而桃園靶埸配置统一由陸軍司令部規劃，經了解，兵器靶場新建工程先期規劃為室內射擊訓練場，除有效降低射擊音爆，兼顧居民生活品質改善，市府近期將透過桃園市後指部，持續與陸軍司令部溝通，並請所轄區公所持續性掌握民情，針對此案市府的需求及想法，先期與陸軍司令部規劃單位協調。

    環保局表示，桃園市境內國軍所屬靶場與訓練場，軍方訓練依據國軍訓場睦鄰工作要點辦理，補償作業由市府民政局對接，另針對靶場噪音問題，環保局會依照軍事機關及其所屬單位之場所工程設施，及機動車輛航空器等裝備噪音管制辦法，比照工廠噪音標準管理，要求軍方建置隔音設施，降低噪音擾動並符合噪音管制標準，並要與地方里長及居民溝通，透明揭露打靶計畫以及調整打靶頻率與時段，避開敏感時段如夜間或假日。

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