賴總統：關島是台美合作重要橋梁 盼拓展雙方產業合作

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿首度訪台，賴清德總統今接見訪團並於府內午宴。（總統府提供）

2025/05/27 18:47

〔記者陳昀／台北報導〕美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿首度訪台，賴清德總統今天接見訪團，於府內午宴。賴總統說，關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋梁，此行除了推廣觀光，雙方也能發掘更多合作機會，促進雙邊產業發展；古蕾露說，期盼與台灣密切合作，在各領域持續建立強而有力的合作關係。

賴清德說，這是古蕾露總督首度訪問台灣，充分展現關島政府對台灣的重視與支持，非常期待一起為雙邊合作交流注入更大的力量，寫下嶄新的篇章。台灣和關島就像一家人，共享南島語族的精神和文化，共創多元互惠的合作成果；現在，更共同面對氣候變遷、公衛醫療、以及區域安全等議題的挑戰。

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賴清德認為，儘管世界變化快速，印太地區局勢升溫，只要我們凝聚力量，團結彼此，強化合作，就能維護區域的和平、穩定與繁榮。上週二他在520執政周年談話提到，長期以來台灣和美國及民主夥伴積極交流合作，未來我們會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。

賴清德指出，關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋梁，很高興看到美國聯合航空在上個月正式開啟全新的「台北-關島」直飛航線，相信將有助於雙邊的觀光及經貿交流。在醫療領域，台灣已有多家醫院提供關島病患醫療轉診服務。古蕾露總督和他都具有醫療背景，期待台灣和關島繼續攜手努力，在公共衛生及醫療服務上創造更多合作成果。

賴清德說，古蕾露總督此行除了共同推廣觀光外，雙方也能發掘未來更多的合作機會，像是水產養殖加工、水耕農業、製造業、製藥業以及資源回收等產業，都能有更多交流，促進雙邊產業發展。

古蕾露說，此行希望探索更多與台灣的合作機會。台灣與關島人民都熱情好客，這不僅是兩地的習俗，更是雙方民族的認同感。儘管台灣與關島相距將近2000英里，但彼此透過太平洋及相同的根源連結在一起，我們的祖先也同樣重視家庭、社區與傳統。來到台灣，令她感覺非常熟悉，就像與老朋友重逢ㄧ般。

古蕾露指出，台灣無論在基本民生、經濟或繁榮發展上，都有著快速的進展；在健康醫療、教育、數據、人工智慧、先進科技、水產養殖、農業及商業等各項領域投入的資源，都讓台灣經濟更加穩定，深信台灣與關島透過合作，支持與相互協助，將能守護自由、民主，並讓雙方人民實現繁榮、和平的生活。

古蕾露總督說，此行是為了尋求與台灣合作，以提升雙方人民的生活品質，其中一項重要議題就是觀光。觀光產業是驅動關島經濟發展與人民生活品質最關鍵的動力與引擎，但若缺乏飛行航線，將難以擁有生機蓬勃的經濟及旅遊產業。因此，關島樂意提供各種激勵措施及優惠價格，吸引台灣的航空公司建立飛往關島的固定航班，以推動關島觀光產業的發展。

古蕾露總督接著逐一介紹訪團成員，她說，儘管訪團行程十分緊湊，但這幾天的行程時時刻刻提醒著他們，必須守護這片土地上人民的自由民主與和平，期盼與台灣密切合作，在社會經濟、文化、行銷、觀光產業，以及民主、自由等各領域，持續建立強而有力的合作關係。

訪團成員包括關島總督古蕾露夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督府幕僚長卡佛（Jon Junior Calvo）、行政局長柏恩（Edward Birn）、觀光局長李芮珍（Regine Biscoe Lee）、關島國際機場管理局副局長賀南德（Artemio "Ricky" Hernandez）、關島國際機場管理局董事會主席班巴（Brian J. Bamba）、經濟發展局副局長博達羅（Carlos Bordallo）、關島景觀管理顧問公司董事長薩拉斯（Bob Salas）、關島商會理事長何泰（Tae Oh）、關島大學校長安芮葵（Anita Borja Enriquez）及關島駐台辦事處處長嚴樹芬（Felix Yen）等，由外交部長林佳龍、駐關島辦事處總領事劉嘉平陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

接見結束後，總統偕同蕭美琴副總統在總統府午宴宴請古蕾露總督暨夫婿一行，包括總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱、原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）及衛生福利部次長林靜儀等也陪同出席午宴。

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿首度訪台，賴清德總統今接見訪團並於府內午宴。（總統府提供）

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿首度訪台，賴清德總統今接見訪團並於府內午宴。 （總統府提供）

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