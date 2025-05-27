罷免廖偉翔博杯助陣 閩南狼揭「驚奇結局」

「展翅廢翔」邀閩南狼，及協助連署的4名民進黨議員、前議員，博杯（擲筊）預測台中罷免「會不會成功」。（記者黃旭磊攝）

2025/05/27 17:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕中市第4選區國民黨立委廖偉翔，遭罷團「展翅廢翔」提交46250份2階罷免連署書，罷團今天下午邀閩南狼，及協助連署的4名民進黨議員、前議員博杯（擲筊）預測台中罷免「會不會成功」，結果呈現成功的聖杯（筊），眾人驚呼連連，閩南狼說，沒串通好、很意外，無法用言語表述。

中4選區率台中8個選區罷免先例，今天搶先宣布啟動3階罷免投票陸戰，民進黨台中市議員陳淑華、林祈烽、何文海及前議員張耀中陪同閩南狼，及「展翅廢翔」發言人高凡璽等多人，趕往西屯區華美黃昏市場掃街，拜託選民支持投票罷免廖偉翔，林祈烽指導眾人高呼「罷免廖偉翔，就是罷免傅崐萁」，沿途有不少買菜婆婆伯伯表達支持。

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眾人在掃街出發前，先博杯（擲筊）預測台中罷免「會不會成功」，高凡璽高喊為3階行動開始求個「聖杯（筊）」，陳淑華高呼「台中罷免會成功」後，6人共同擲珓筊結果第一杯就是聖杯，現場響起歡呼聲稱「同意啦，罷免會成功」，6人也說，誰想出這點子，嚇到差點心跳出來。

閩南狼說，博杯沒串通好，萬一不是聖杯「我會很尷尬」，有點意外，已經無法用言語表述只能用行動表現。

「展翅廢翔」志工杜承哲醫師表示，中央選舉委員會最快在6月14日前宣布，罷免是否能夠進3階投票，而若連署補件順利，依公職人員選舉罷免法規定，公布進入3階後，第20到60天辦理罷免投票，也就是說最快7月底前就有機會投票罷免廖偉翔。

眾人趕往西屯區華美黃昏市場掃街，拜託選民支持投票罷免廖偉翔。（記者黃旭磊攝）

閩南狼（右）與台中市議員何文海（左2）、陳淑華，拜託選民支持罷免廖偉翔。（記者黃旭磊攝）

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