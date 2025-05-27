王鴻薇再槓三立「公器私用」 李正皓列她碰瓷全紀錄反擊

李正皓列出王鴻薇過往「碰瓷」全記錄。（資料照）

2025/05/27 19:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇近日指控罷團派人與《三立》合作製造有關她的假新聞，三立隨即發聲提告造謠抹黑，三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓也跳出來槓上王鴻薇。今天（27日）王鴻薇再批三立和李正皓「公器私用」，在節目上放話要「照三餐修理」她。李正皓不甘示弱，隨後發文反擊，列出王鴻薇過往「碰瓷」全記錄，回嗆「讓大家知道王鴻薇是怎麼樣的立委」！

王鴻薇24日到龍田區民活動中心舉辦說明會宣傳反罷免，遇到民眾嗆聲，不料事後她在臉書發文稱，這是罷團派人搭配三立新聞製造新聞，「綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造我被嗆。這些惡劣、結合綠媒的惡罷、青鳥側翼，這些人連民進黨共諜都不敢面對，又有什麼臉來扣別人中共同路人的帽子？」

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三立25日發聲明還原現場，直言當天根本就沒有處理有關王鴻薇被嗆的新聞，且攝影記者到場採訪時已接近尾聲，事先不知情場外有嗆聲者就位，何來「製造新聞」、「安排青鳥故意嗆聲」？三立表示將提告，並強調採訪記者保持第三方紀錄角色，並未介入現場，畫面會說話，可受公評。且政治人物在公開場所進行活動，媒體記者到場進行採訪拍攝不僅是工作，同時也是受憲法保障新聞自由之範疇。

李正皓也跑到王鴻薇臉書開嗆「你自己仇恨值高被嗆，扯三立幹嘛？昨天我們電視台根本沒有做你被嗆的新聞，這麼想讓大家知道你被嗆，明天新台派好好完整還原你有多顧人怨！」，王鴻薇則回覆「你是來威脅的嗎？拿節目來公器私用是嗎？你們用節目霸凌也不是一天兩天的了。三立好大，我好怕！」，李正皓則直言「妳是公眾人物，我是公器公用，敢造謠就不要怕被檢驗！」

今天下午王鴻薇再於臉書PO文開砲，「三立公然展示公器私用，媒體竟可以公開放話要照三餐修理！昨天在三立新台派上線節目，主持人李正皓公開表示針對王鴻薇個人『要照三餐報導』、『每兩天就想到修理一次』。除了威脅本人，公然因私怨宣告要重複報導特定人物，請問三立，這是否符合電視新聞媒體為社會第四權，新聞報導及評論節目應善盡媒體社會責任，謹守媒體自律規範原則？」

對此，李正皓今天也在臉書反擊，並貼出王鴻薇過往「碰瓷」全記錄，包括現任勞動部長洪申翰去年在內政委員會要阻止藍白硬幹選罷法修法，王鴻薇刻意往後倒向全程抱胸謹守分際的洪申翰，後續指控洪申翰推她、摸她；去年藍營強行將財劃法修法送出委員會，藍綠爆發衝突時，王鴻薇被拍到手拉著綠委賴惠員的手，一邊喊「不要推我」，一旁的綠委郭昱晴看不下去吐槽「沒有人推妳啦！妳不要握著人家的手說人家在推妳！」

此外還有王鴻薇在財政委員會搶當時擔任召委的賴惠員手上麥克風，郭國文做出阻止動作，王鴻薇馬上指責「你推我幹嘛？你推我幹什麼？」；更好笑的是連警察都知道王鴻薇擅長碰瓷，今年4月原藍營北市黨部主委黃呂錦茹因涉連署造假案被偵訊，藍營動員全黨和支持者到北檢外聲援抗議，當時王鴻薇想硬衝管制區被警察阻擋，員警當時還舉高雙手，直喊「委員我沒有摸到妳喔，沒有碰到妳喔」。

李正皓表示，「歡迎台派新台派複製取用，盡量分享、留言，讓大家知道王鴻薇是怎麼樣的立委，大罷免大成功，今天繼續整理王鴻薇『暴力』全記錄！」貼文曝光掀熱議，「真的不用跟她廢話，罷了就好」、「凡走過必留下痕跡，不要再硬凹了，罷掉不適任的就是救台灣」、「標準打人喊救人」、「碰瓷王非她莫屬」、「這也太精彩太能演了」、「造謠薇不是不怕大罷免？」

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