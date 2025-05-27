南投選委會自爆用戶政個資「比對字跡」 黃帝穎：公務員觸法加重其刑

南投罷免立委馬文君2階連署，罷團指控連署書姓名「草簽」被剔除約千份，質疑被刁難。（ALL罷馬團隊提供）

2025/05/27 18:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣罷免立委馬文君2階連署，有近4000份連署書遭南投選委會剔除，在地罷團「ALL罷馬」今（27日）直指，其中約有千份合規連署書，卻因姓名「草簽」遭剔除，質疑遭刁難。南投選委會回應，卻意外自承使用戶政系統比對連署書，涉違法使用個資。律師黃帝穎舉花蓮和基隆的民政處長雙雙因違個資法遭法辦的案例，呼籲檢方勿枉勿縱，「南投地檢署敢不敢打擊犯罪，社會都在看！」

「ALL罷馬」團隊24日收到2階補件公文，獲悉他們送交的連署書被剔除了將近4000份，但經造冊組志工逐一比對與核實，發現符合相關規定的連署書被刪除，讓他們質疑南投選委會審查標準的適用與整體作業流程的合理性。今天團隊召開記者會指出，2階連署不合格有3817份，其中提議人不得為連署人約1800多份，900多份為資格不符，但卻有約1000份竟是因簽名字跡過於潦草「無法辨識」遭剔除，讓他們嚴重懷疑被刁難。

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事後南投選委會發聲明回應稱，「姓名欄的查對依連署人名冊填載資料，與戶役政系統登載的資料進行比對，如姓名、簽名與戶役政系統電腦姓名所載不同，則判定為書寫錯誤，簽名欄字跡過於潦草，致無法辨識則會判定為書寫不明。」

該聲明曝光後，馬上被外界抓包自承違法！民進黨立委沈伯洋就直言：「南投選委會公然犯罪，沒收人民的罷免權！自己承認刪除連署書的理由是『簽名過於潦草』和『與戶政資料留存筆跡不同』，現在是連依法行政都不管了嗎？簽名潦草，從來不是連署無效的理由！戶政簽名資料根本不能拿來比對！戶政機關所保存的簽章，不得被選委會拿來作為比對依據，這是違法使用個資！」

沈伯洋表示，「戶政留存簽名只能使用於『法定目的』內，要查是否有問題，只能發查詢單。​這是犯罪行為。現在必須保全所有比對紀錄與內部指示資料，釐清誰下令違法使用戶政資料，是否涉及圖利特定人；中選會也必須釐清權責；而南投人民請持續連署補件，不要讓違法者用違法手段掩蓋民意！」

黃帝穎今傍晚也在臉書發文，「南投地檢署應依法偵辦，別睡著了！各界質疑南投縣選委會濫權大量刪除罷免連署，南投選委會副總幹事黃志聰竟說，選委會、戶政機關都依查對作業須知規定辦理，有關姓名簽署過於潦草，或簽名簡寫與戶政系統登錄差異太大而無法辨識等都依規定刪除……南投縣選委會已經公開坦承犯行，非法利用戶政個資比對簽名！」

接著黃帝穎舉先前花蓮民政處長明良臻，要求戶政人員登門「查水表」及調出民眾戶政案件電子和親筆簽名、基隆民政處長張淵翔涉侵入戶政系統查詢協助罷綠2案，「公務員違反個資法，加重其刑二分之一，最重7年半徒刑。南投縣府公務員犯罪情節明確，南投地檢署應依法打擊犯罪，沒有吃案的法律空間。基隆地檢署依據違反個資法等罪聲押基隆民政處長張淵翔，法院裁准；花蓮地檢署依據違反個資法等罪收押花蓮民政處長明良臻，法院裁准。南投地檢署敢不敢打擊犯罪，社會都在看！」

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