罷免李彥秀鬧內訌？港湖罷秀：為共同的目標努力

「港湖罷秀」志工代表TC說，兩個罷團一起追求差異並無任何壞處，也不需要強烈討論，最重要的是每個團體為共同的目標付出努力。（記者劉詠韻攝）

2025/05/27 17:27

〔記者劉詠韻／台北報導〕民間團體推動罷免國民黨立委李彥秀，除了最原先的「港湖除銹」，今（27）日又有「港湖罷秀」成立總部。面對兩個罷團成立遭質疑內訌，港湖除銹志工「巧芯蜓」說，並不擔心相關輿論操作，雙方有共同目標，不介意以任何形式、方式一起罷免李彥秀；港湖罷秀代表志工TC則心，罷免的力道不會因為團體變多而被分散，反倒會因此擦出更多合作的火花。

罷團「港湖除銹」發聲明說，團隊自始堅持三項原則，不成立任何協會、不對外募款、不接受捐款，相信唯有以單純、透明且自律的方式推動罷免，才能獲得更多大眾的理解與支持。同時為進一步強化辨識度、避免混淆，將於本週推出全新視覺識別設計，積極強化三階行動力，讓「港湖除銹」執行罷免行動能更具辨別度。

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記者詢問，如何看待「港湖除銹」聲明中強調不募款、不接受捐款？「港湖罷秀」志工代表TC回應，他沒辦法揣測為何「港湖除銹」特別提到這三點，但公民團體運作本應符合法規，而「港湖罷秀」的作業將請教議員或法律顧問，確保一切程序合法。

TC說，兩個罷團一起追求差異並無任何壞處，也不需要強烈討論，每個團體為共同的目標付出努力，需要注意的是為什麼要做這件事情，以及為什麼要做到這件事。他說，罷免的力道不會因為團體變多而被分散，反倒會因此擦出更多合作的火花，比如有人擅長陸戰、空戰或以自媒體方式傳遞聲音，除了相信在共同的目標上都有所幫助，最重要的仍是朝著一致的目標繼續前進。

台北市民進黨議員林亮君會前接受訪問，對於罷團分為「港湖除銹」與「港湖罷秀」，是否擔心罷免李彥秀的力道分散？她說，罷免過程中本就有不同策略，但眾人的目標一致明確，就是為了認李彥秀下台，不同的罷團站在各自的崗位上響應這項公民行動，用自己認為最有效的方法達成目標。

「港湖罷秀」今天台北市內湖民權東路六段成立總部，邀立委郭昱晴、陳培瑜及台北市議員何孟樺、李建昌、王孝維、林亮君還有前飛官徐柏岳、熊大律師、導演楊雅喆等人出席。（記者劉詠韻攝）

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