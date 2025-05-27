因爆「生兒子沒屁眼」遭謝龍介恐嚇！ 他PO不自殺聲明加超酸道歉文

國民黨立委謝龍介。（資料照）

2025/05/27 20:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「Mr.柯學先生」近日在粉專PO出國民黨立委謝龍介詛咒罷團志工「生兒子沒屁眼」的影片引發輿論熱議，沒想到謝龍介非但不認錯，還指責外界「斷章取義」。今天（27日）謝龍介更在網路節目上嗆聲要「處理」柯學先生，柯學先生隨後發表「道歉」聲明狠酸回去，笑翻大批網友。

謝龍介25日到台中市為中六選區同黨立委羅廷瑋宣講時，對罷團志工說出「生兒子沒屁眼」等羞辱字眼，柯學先生當天即在其臉書粉專分享影片，引發輿論撻伐。隔天（26日）謝龍介非但不道歉，還稱演講中強調的是扭曲、抹黑別人的人，這種人「將來可能如何如何」，特定人士不用對號入座，可是有人斷章取義，把中間的關鍵重點部分漏掉，變成他在詛咒別人。謝龍介還說，「生兒子沒屁眼」是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言。

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今天謝龍介和同樣面臨罷免危機的汐止藍委廖先翔在YT「不演了新聞台」節目「吃飽來打臉」同台時，還稱「行得正坐得端，我們是不怕，不管你用這些有的沒有的。這個柯學先生我之前告過他啊，後來說查不到他的IP，最近又出來了。沒關係啦！相賭ㄟ丟（台語：走著瞧），你說的如果真的，可受公評的事，我沒差，要搞你繼續搞。我做過的事我承受，我沒做的事你要踢我，我是一定處理你的啦！」

對此，柯學先生今天將謝龍介這段發言PO出來，「哇靠！謝龍介大立委直接恐嚇我欸？說要處理我？我發的影片都是你自己講過的話，事實就在那裡，我抹黑你什麼？政治人物無法受公評，要不要包包回家？台南人你們改天只要說實話，會不會被你們可能選出來的市長這樣嗆聲？所以罵罷團生兒子沒XX，是我做的AI深偽影片？我PO他自己講過的影片，叫做弄一些有的沒有的？」

隨後柯學先生發布不自殺聲明和酸度爆表的「道歉」聲明：「我在這邊要誠懇的跟謝龍介立委道歉，只因為我PO了他罵罷團生兒子沒屁X的影片，讓他被各大媒體報導，導致他今天上直播揚言要處理我。我只是一個平凡老百姓，面對謝立委這樣子的恐嚇，讓我心生畏懼，也請各位網友不要再廣傳謝立委爆粗口的影片，也千萬不要廣傳我的道歉聲明，確保人身平安。大家千萬不要誤會謝龍介大立委，他說要處理我，只是長輩對晚輩比較強烈的用語表達而已。」

網友紛紛表示，「這傢伙黑社會嗎？」、「可以告他恐嚇了吧」、「在台南選不上立委跟市長的人，笑死！不用太屁！沒實力就不要當不分區稱場面！」、「拜託，這一群人繼續發言，讓大罷免越燒越旺！」、「滿嘴謊話的流氓樣，還妄想要當台南市長」、「好大的官威啊！」、「他先管好自己的兒子啦！」、「光明正大的恐嚇？有夠糟糕的人」

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