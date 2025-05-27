「字體潦草」南投縣選委會剔除千份連署書 中選會將行政調查

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署書姓名「草簽」被剔除約千份，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

2025/05/27 16:27

〔記者李文馨／台北報導〕南投縣罷免立委馬文君二階連署引發爭議，罷團指約有1000份簽名草簽連署遭南投選委會剔除，並質疑選委會拿戶政資料比對簽名。南投縣選委會也透過新聞稿說明，簽名欄字跡過於潦草致無法辨識則會判定為書寫不明。對此，中選會回應，將依「選務一體」規定，依法予以行政調查。

「ALL罷馬」罷團表示，二階連署不合格有3817份，其中提議人不得為連署人約1800多份，900多份為資格不符，但卻有約1000份是姓名草簽遭剔除，其中以姓「蕭」的民眾遭剔除為大宗，質疑是被刁難。

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南投縣選委會下午透過新聞稿表示，該罷免案刪除3817份，其中第一階提議階段和二階連署重複有2385筆。至於姓名欄及簽名欄部分計刪除571筆，姓名欄的查對依連署人名冊填載資料，與戶役政系統登載的資料進行比對，如姓名、簽名與戶役政系統電腦姓名所載不同，則判定為書寫錯誤，簽名欄字跡過於潦草致無法辨識則會判定為書寫不明。

對此，中選會表示，除靜候南投縣選委會之對外說明釐清外，中選會將依「選務一體」規定，依法予以行政調查，確認南投縣選委會相關罷免案的查對，是否符合選務法令規定，並請南投縣選委會及南投縣各戶政事務所配合辦理。

事實上，在罷免連署期間，中選會曾兩度發文針對罷免案名冊撰寫方式進行說明，左側姓名欄以正楷書寫或正確打字為原則，並應與戶籍登記姓名一致，右側的簽名欄則不能打字，但可草簽或蓋章。

「南投選委會公然犯罪，沒收人民的罷免權！」民進黨立委沈伯洋表示，南投選委會自己承認，刪除連署書的理由是「簽名過於潦草」和「與戶政資料留存筆跡不同」，質疑選委會未依法行政。他強調，簽名潦草從來不是連署無效的理由，戶政簽名資料根本不能拿來比對。

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