赴中參賽即得獎！陸委會：招攬台生參加統戰活動手法

中國近年常舉辦兩岸學子競賽，卻包藏了統戰手法。示意圖。（美聯社資料照）

2025/05/27 16:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國近年常舉辦兩岸學子競賽，以高額獎金或可赴中「研學」，吸引台灣學子報名。有民眾參賽後才發現，只要參加就能得獎，根本是「內定」台灣選手通通有獎。陸委會今日強調，這類比賽或甄選，確實絕大多數都是幌子，只是為了招攬台灣學生到中國參加統戰活動。

陸委會本月13日公布中共拉攏台灣青年的七大手法，包括學術交流、獎勵措施、優惠門票、網紅特訓、各式競賽、企業實習，直指是「名為惠台實為惠中」、「口惠而實不至」的青年統戰。

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本報調查發現，中國利用抖音、Threads、微信、Line等社群軟體招攬台生，如Threads有帳號專門PO招攬訊息，一天2至5則，甚至明目張膽的PO出招待行程，表明只需負擔機票或是百元至千元新台幣報名費，部分招攬還標榜完全不用錢。

有帳號就PO出不收費的「螺絲粉」培訓營及旅遊行程，日期為7月4日到10日，7天僅一天學習製作螺絲粉，其他都是旅遊行程，40歲以下、有台胞證即可參加，結訓測驗合格還能獲專項職業能力證書，不需繳交任何費用。

曾參加過相關比賽的一名台灣私立大學學生表示，有次學校老師問他要不要去中國參加比賽，還可以去參觀、吃吃喝喝等，參加比賽後發現，一開始會號稱兩岸選手經過千人海選，最後篩出16強匯聚決戰，其實就是內定這批台灣選手得獎，而參賽的許多學生回台後，大多也會分享好玩之處

對此，陸委會表示，政府持續提醒我學校師生赴中前應注意相關風險，對中方主動邀約應提高警覺，如全額免費、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合中方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委會指出，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴中交流活動登錄平台」填報，除學校辦理之赴中交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴中交流活動，及學校協助公告中方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障我學生人身安全與權益。

陸委會提及，該會將會同教育部持續對具統戰疑慮的交流，進行風險提醒與管理，也呼籲各級學校加強學生對中國統戰作為的識讀能力。

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