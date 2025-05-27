小學生也不放過！ 習近平向「少先隊」致賀信：要高舉隊旗跟黨走

中共領導人習近平。（翻攝直播資料照）

2025/05/27 15:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國少年先鋒隊第9次全國代表大會今日在北京開幕，中共總書記習近平向「少先隊」致賀信稱，新旅程上，少先隊要高舉隊旗跟黨走，聚焦培育共產主義接班人的根本任務，全面發展的新時代好少年。

習近平指出，少年兒童是推動強國建設、民族復興偉業的未來生力軍，「少先隊」是少年兒童健康成長的大學校。新旅程上，少先隊要高舉隊旗跟黨走，聚焦培育共產主義接班人的根本任務，著眼於培養中國特色社會主義事業合格建設者。

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習近平說，教育引領廣大少先隊員爭當愛黨愛國、勤奮好學、全面發展的新時代好少年。要全面加強黨對少先隊工作的領導，夯實共青團組織全團帶隊責任，為少年兒童健康成長創造良好環境和條件，推動「少先隊」事業不斷取得新成績。

據了解，「中國少年先鋒隊」，是中國共產黨創立的少年兒童群團組織，成員介於6至14歲，幾乎所有的中國小學生都會入隊。少先隊的章程提及，組織的目的是要「做共產主義事業的接班人」。

中國共產黨過去曾發布「關於全面加強新時代少先隊工作的意見」，明白指出要「加強與港澳台少年兒童組織、機構的交流合作」、「增強港澳台少年兒童的國家認同、民族認同和文化認同」，以少先隊進行統戰工作。

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