為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    代墊被刪的一般補助款支出 蔣萬安：提訴願連本帶利向中央追償

    台北市長蔣萬安27日出席市政總質詢。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安27日出席市政總質詢。（記者張嘉明攝）

    2025/05/27 16:57

    〔記者何玉華／台北報導〕中央政府總預算被立法院刪減，行政院認為窒礙難行，統刪給地方政府的一般性補助款，北市今年度的被刪減剩101億元，少於去年度的126億元，台北市長講萬安今（27）日在議會答詢時表示，中央已經違法，這週會提出訴願，循行政訴訟的救濟途徑爭取應有的權益；另一方面會先盤點相關受到影響的經費，由市府先行代墊，之後再加計利息、連本帶利向中央追償。

    蔣萬安今天在答詢國民黨議員柳采葳的質詢時表示，政院刪減給地方的一般性補助款已經違法，違反財劃法修正後給地方補助款不得低於前一年度的金額，且一般補助款是法定給地方的補助款，加上會影響到孩子、老人家、身障朋友、社福相關的權益，他完全無法認同中央苛扣給地方的補助款。

    蔣萬安舉例，包括今年的重陽敬老禮金、好孕專車的乘車補助、育兒津貼、托育補助，道路安全維護的施工經費都受到影響；這週會提出訴願，循行政訴訟的救濟途徑極力為市民爭取應有的權益。

    蔣萬安也強調，已要求財政局、主計處及受影響的單位，積極盤點；「再怎麼苛扣地方補助款，身為北市大家長，不能讓北市這些孩子老人家、弱勢朋友權益受到影響」；他強調，即便盤出相關的經費可以挪用，保障他們權益不受損，但市府只是代為墊付，一定會連本帶利、加計利息向中央追償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播