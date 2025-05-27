代墊被刪的一般補助款支出 蔣萬安：提訴願連本帶利向中央追償

台北市長蔣萬安27日出席市政總質詢。（記者張嘉明攝）

2025/05/27 16:57

〔記者何玉華／台北報導〕中央政府總預算被立法院刪減，行政院認為窒礙難行，統刪給地方政府的一般性補助款，北市今年度的被刪減剩101億元，少於去年度的126億元，台北市長講萬安今（27）日在議會答詢時表示，中央已經違法，這週會提出訴願，循行政訴訟的救濟途徑爭取應有的權益；另一方面會先盤點相關受到影響的經費，由市府先行代墊，之後再加計利息、連本帶利向中央追償。

蔣萬安今天在答詢國民黨議員柳采葳的質詢時表示，政院刪減給地方的一般性補助款已經違法，違反財劃法修正後給地方補助款不得低於前一年度的金額，且一般補助款是法定給地方的補助款，加上會影響到孩子、老人家、身障朋友、社福相關的權益，他完全無法認同中央苛扣給地方的補助款。

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蔣萬安舉例，包括今年的重陽敬老禮金、好孕專車的乘車補助、育兒津貼、托育補助，道路安全維護的施工經費都受到影響；這週會提出訴願，循行政訴訟的救濟途徑極力為市民爭取應有的權益。

蔣萬安也強調，已要求財政局、主計處及受影響的單位，積極盤點；「再怎麼苛扣地方補助款，身為北市大家長，不能讓北市這些孩子老人家、弱勢朋友權益受到影響」；他強調，即便盤出相關的經費可以挪用，保障他們權益不受損，但市府只是代為墊付，一定會連本帶利、加計利息向中央追償。

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