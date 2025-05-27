南投選委會回應剔除連署書理由 吳靜怡問許淑華：使用戶政系統調閱南投民眾簽名合法？

南投罷免立委二階補件拉警報，罷免馬文君的罷團將最後收件日訂在6月1日，外縣市罷團志工也已投入支援，力拚二階補件過關。（「ALL罷馬」罷團提供）

2025/05/27 16:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南投罷免立委馬文君二階連署引發爭議，南投縣選委會回應，查對作業均依規辦理，若筆跡潦草無法辨識，或親簽簡字與戶政系統差異過大，就會予以刪除。對此媒體人吳靜怡表示，請問南投縣縣長許淑華，使用戶政系統調閱南投民眾簽名合法嗎？

吳靜怡在臉書PO文表示，請問南投縣縣長許淑華，使用戶政系統調閱南投民眾簽名合法嗎？基隆市市長謝國樑因為戶政系統被民政處處長拿來用在罷免，剛剛鞠躬公開道歉，花蓮縣的民政處處長打開戶政系統查水錶、比對簽名被羈押後交保。

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吳靜怡指出，到底南投縣選委會為什麼可以使用戶政資料來比對留存筆跡的不同？連中選會都需要透過寄送查詢單來確認，請問一下，地方的選委會是獨立的機關，為什麼各地方查詢的方式不一樣？

吳靜怡直言，什麼時候我們國民的電子簽章可以隨意被公務員開啟使用？為什麼？台灣是民主國家，公家機關一再侵害人民個資，難道沒有一個中央機關需要出來跟民眾說明嗎？太離譜了。

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