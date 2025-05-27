陳亭妃應援罷免藍委運動 端午連假啟動鐵馬隊37區集氣

立委陳亭妃今日宣布「顧台灣．護民主 妃妃鐵馬隊」將於端午節3天連假啟動鐵馬行動，鐵馬前進台南市37區集民主之氣。（記者王姝琇攝）

2025/05/27 16:06

〔記者王姝琇／台南報導〕為號召全民挺身而出、共同守護民主價值，立委陳亭妃今日宣布「顧台灣．護民主 妃妃鐵馬隊」將於端午節3天連假啟動鐵馬行動，鐵馬前進台南市37區集民主之氣，同時沿途拜廟為台灣祈福。

陳亭妃表示，「妃妃鐵馬隊」首波任務將於端午節連假5月30日至6月1日展開，預計以單車騎行遍歷台南37個行政區，象徵匯集地方民主力量，拼組成完整的「民主拼圖」，為台灣祈福、為罷免藍委行動注入民主動能。

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陳亭妃說，5月30日首站將從東山出發，象徵台灣「東山再起」、民進黨「東山再起」；接下來鐵馬隊也將北上聲援罷免行動，將台南的民主氣勢傳遞至中、北部選區，擴大挺民主、反惡質政治的社會動能。

「台南是民主聖地，更是眾神之都。」陳亭妃指出，台南向來是民主運動的重要基地，也是總統賴清德的政治故鄉。2024年總統大選，台南市更以全國最高投票率表現出堅定民主信仰。此次「妃妃鐵馬隊」行動，不僅象徵民主集氣，更結合宮廟文化，在各區廟宇為台灣祈求風調雨順、國泰民安，展現台南人護民主、挺台灣的堅強意志。

陳亭妃強調，由於立法院目前呈現三黨不過半的情況，導致藍白毀憲亂政、凍結預算、沒收民主，因而產生大罷免藍委行動，5月30日第一天首站我們就將在東山出發，象徵台灣民主一定要東山再起，解決政治紛亂，為追求台灣安定而騎。

回顧過去幾次的鐵馬行動經驗，包括2021年反四大公投「騎動公投宣傳」、以及「台灣正青鐵馬前行．守護國家民主同騎」行動，皆成功凝聚南部支持力量、北上助陣關鍵選戰，發揮「南氣北補、南票北補」的戰力。陳亭妃強調，這次面對藍營惡質問政，唯有全台串聯、行動支持，才能讓罷免成為真正改變政治文化的起點。

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