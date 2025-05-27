苗議員陳春暖、羅貴星 聯手為卓蘭與三義發聲

三義鄉假日湧入大量人車，警方執行交通疏導。（圖由警方提供）

2025/05/27 16:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳春暖、羅貴星於今（27）日聯合總質詢。陳春暖指出卓蘭鎮沒有YouBike、沒有親子公園；羅貴星也反映假日車禍處理，苗栗市北苗所5分鐘、三義等一小時，希望恢復偏鄉小所駐地值勤。兩人要求縣府團隊重視偏鄉地方需求。

縣長鍾東錦回應，強調縣府對18鄉鎮都一視同仁，因地制宜發展，卓蘭、大湖YouBike，他會交辦交通工務處如果有量優先評估設站點；卓蘭鎮親子公園因卡在鎮公所無法取得用地，縣府、公所還會持續努力克服。

請繼續往下閱讀...

另，大法官會議2019年11月解釋保障健康權，因此偏遠派出所改為聯合服勤。鍾東錦也希望縣府與民代一起向警政署爭取補足苗栗警力，另請縣警局研擬勤務方式，由分駐所支援，或分局成立車禍處理小組假日時到觀光景點服勤等。

陳春暖質詢指出，地方反映YouBike需求多時，壢西坪休閒農業區遊客量也夠多，但卓蘭仍是全縣唯一處鎮級沒有YouBike的地方；親子公園是縣府重大政策，也討論許久，迄今也無著落。她說另大湖鄉也沒有YouBike，第6選區不是孤兒，也不是二等公民。

羅貴星則指出，假日時勝興火車站、魚藤坪斷橋熱門景點，湧入大量人車，但因三義鄉龍騰、鯉魚警察派出所聯合服勤，一個交通事故，當事人要在現場等一個小時以上，這並非警察不認真，而是分身乏術，相對苗栗市市區北苗派出所處理車禍，5分鐘就到場，偏鄉情何以堪？希望比照新竹縣取消聯合服勤，恢復偏鄉小所獨立運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法