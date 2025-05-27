新娘不滿綠營政治人物「破壞」婚禮反遭打臉 議員吐苦水：真的不愛跑

結婚新人示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/05/27 16:06

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綠營不請自來破壞婚禮？ 新娘嗆罷賴清德遭親友打臉 網友看戲看傻眼！

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻近日在社群發文抱怨8個多月前結婚時，有不認識的民進黨政治人物「不請自來」，讓她覺得一生一次的婚禮被毀了，甚至為此曾跳出來嗆聲要罷免總統賴清德。隨後卻被多名男方親友輪番打臉，掀起上百萬人關注。對此，台南市議員林依婷無奈表示，「政治人物真的沒有很愛跑婚禮」，並透露背後不為人知的無奈。

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一名女網友24日在Threads發文控訴，從未邀請任何政黨人士參加婚禮，但「總統府的某先生、身穿市議員某女士名字背心的黨員不請自來」，不但要賓客鼓掌歡迎他們進場、搶在新人前逐桌敬酒，還擋住賓客觀看二進影片，甚至把他們名字的花籃放在新人婚紗照的兩邊。時隔8個多月，原Po仍感到痛苦不堪，直呼一生只有一次的婚禮被毀了，「本該是美好的婚禮，被迫莫名抹綠而毀，至今回想變成痛苦回憶」。

隨後，自稱是男方親人的網友紛紛留言打臉原Po。新郎大哥表示，兩名政治人物是家中長輩邀請，並非原Po所稱的「不請自來」；新郎二哥也回應，「我們家以前就是他們的服務處，一直到現在，關係上就跟自己家人一樣親，你們買的房子有問題不也靠兩位政治人物幫忙的？」堂妹、堂弟、小嬸等人接連發聲，強調原Po提及的政治人物在婚禮當天只是單純祝福新人，並未發表任何政治語言。

這篇貼文隨即引發網友熱議，民進黨籍台南市議員林依婷也忍不住發文表示，「我們政治人物真的沒有很愛跑婚禮，因為婚禮不能空手而去，就算只包1200，一個月8-12場，累積下來也是一筆很大的開銷。」她還提到，「聽說有些同事可以包到3600-6000元，我都會好奇，我們是領一樣的薪水嗎？」

民進黨台南市議員林依婷。（資料照）

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