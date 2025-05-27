新竹市新成立公園管理中心卻只見雜草 議員：錯誤政策讓市容衰敗

新竹市府年初新成立公園管理中心卻只見「雜草」，市議員曾資程認為事權統一卻未發揮行政效能，且人力不足才是最嚴重的問題。（新竹市議員曾資程提供）

2025/05/27 16:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府人事處今天到新竹市議會專案報告人事組織編制調整，包括市府年初新成立3個二級單位公管中心、青發中心及長照中心，其中，公管中心將公園設施及管理維護由城銷處改納入工務處轄下，但人力嚴重未到位，市議會民進黨團批評，市府人事改組編制未見成效，讓新竹市只見「草」長，突顯錯誤的政策只會讓市政持續衰敗。

民進黨團總召陳建名說，市府去年底推動的人事與組織改造，不僅未解決市政問題，反加深行政體系的混亂。新設單位上路倉促，經費預算尚未核定、人員配置也未到位，導致業務推展卡關，第一線基層無所適從，民怨四起。

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曾資程也說，市府今年成立的公管中心，把城銷處、環保局、產發處、交通處修樹、割草市容景觀設施維護等業務，交由公管中心單一窗口處理，目的在簡化行政流程、事權統一責任明確，但成立迄今，從各處雜草叢生衰敗的市容景觀，組織編修成立的公管中心，顯然沒有達到預期目標，市府雖然向中央爭取增加30名員額，工務處和公管中心分配到8個名額，但公管中心仍有14名缺額，在現有員額招聘不足的問題，整個市容只見雜草叢生，即便增加8個名額，衰敗的市容景觀，只會每況愈下。

劉崇顯也說，新竹市的小草問題日益嚴重，即便割草權責統一到工務處仍看不到具體改善成效，工務處應要清楚說明公園管理中心的權責定位，建立單一窗口來整合協調各養護機關，不要讓市民有割草需求時求助無門。

陳建名說，市民對市政最基本要求，不外乎燈亮、路平、水溝通等基礎設施維護品質。高虹安上任之初到貪污停職爭議不斷，滿意度就已持續低迷，政務團隊更未嫻熟市政情形下，強行通過人事組織改造案，對照如今市區雜草叢生、柏油路面破舊不堪，基礎設施滿目瘡痍的市容，市府再多的說明，都無法掩飾錯誤的施政，更改變不了滿意度持續探底的事實。

市府說明，人事組織調整都經過法定程序，是為提升效能及發揮效能，有關人力編制不足情形，也會持續招募及進行人力調整。

新竹市府年初新成立公園管理中心卻只見「雜草」，市議員陳建名認為錯誤的政策也導致市府滿意度持續低落及下滑。（記者洪美秀攝）

新竹市府年初新成立公園管理中心卻只見「雜草」，市議員曾資程認為事權統一卻未發揮行政效能，且人力不足才是最嚴重的問題。（記者洪美秀攝）

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